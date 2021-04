Covid: Riccardi, al lavoro per vaccinazioni in farmacia

Incontro tra il vicegovernatore e i rappresentanti dei farmacisti

Palmanova, 1 apr – “L’ottimo lavoro svolto e l’impegno profuso

dalle farmacie a supporto del piano vaccinale attraverso le

prenotazioni tramite gli sportelli Cup, per cui ringrazio tutti

coloro che vi operano, confermano l’importanza della farmacia

nell’architettura del sistema della salute. Per raggiungere

l’obiettivo delle 10mila somministrazioni quotidiane di vaccino

in Friuli Venezia Giulia, che si inquadra in quello nazionale di

500mila vaccinazioni al giorno, è necessario mettere in campo

tutte le forze e gli strumenti a nostra disposizione e in tale

contesto le farmacie sono un alleato fondamentale. Il loro

inserimento attivo nella campagna vaccinale è quindi prioritario

e l’auspicio è di riuscire a renderlo effettivo entro aprile”.

È questo il messaggio lanciato dal vicegovernatore del Friuli

Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante

l’incontro con i quattro presidenti degli ordini dei farmacisti

del Friuli Venezia Giulia e i loro rappresentati di categoria,

volto alla definizione dell’accordo decentrato regionale che

seguirà quello già sottoscritto a livello nazionale per dare il

via alle inoculazioni di vaccino per il Covid-19 anche nelle

farmacie.

Riccardi ha spiegato che “alle aziende sanitarie, che sono il

pilastro fondamentale della campagna vaccinale, vanno accostati i

medici di medicina generale, in particolare per i soggetti non

trasportabili, gli specializzandi e le farmacie, ma stiamo

valutando anche la possibilità di far effettuare le vaccinazioni

anche al sistema privati convenzionati, i pediatri di libera

scelta e odontoiatri. Sicuramente in tale contesto le farmacie

rappresentano un asset importante per capillarità sul territorio

e conoscenza del contesto sociale nel quale operano. I farmacisti

oltre a essere fisicamente presenti in gran parte del territorio,

sono anche figure con le quali gli utenti hanno un rapporto di

fiducia; il loro apporto si rivelerà quindi particolarmente utile

nelle aree marginali e nei piccoli centri”.

Il vicegovernatore ha confermato che “per conseguire

l’abilitazione alla vaccinazione, i farmacisti dovranno seguire

un corso formativo online mentre per poter essere considerati

siti vaccinali le farmacie dovranno garantire il rispetto delle

indicazioni contenute nell’accordo quadro nazionale. A questi

aspetti si affiancheranno la conservazione dei vaccini e la

trasmissione al sistema sanitario dei dati dei soggetti

vaccinati”.

Indicazioni che sono state accolte positivamente dai

rappresentanti dei farmacisti, i quali hanno confermato la

volontà di rendere le farmacie parte attiva nella campagna

vaccinale partendo dalla raccolta delle adesioni dei

professionisti interessati.

In conclusione, nell’attesa della sottoscrizione dell’accordo

integrativo regionale, Riccardi ha evidenziato “che il prossimo

passo è la definizione di un modello operativo condiviso con i

farmacisti, per far sì che, entro aprile, i vaccini possano

essere inoculati anche nelle farmacie”.

ARC/MA/al