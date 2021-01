Covid: Riccardi, da 19/01 vaccinazioni solo per richiamo seconda dose

Udine, 17 gen – “Da martedì 19 gennaio proseguirà il piano di

vaccinazione solo per coloro che hanno in programma la

somministrazione della seconda dose, mentre verranno posticipate

le vaccinazioni di coloro che si sottopongono per la prima volta

fino a che non vi sarà garanzia sui flussi di consegna dei

vaccini”.

Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo

Riccardi, in merito al piano vaccinale del Friuli Venezia Giulia

e alle novità che riguardano il rallentamento delle forniture.

“Domani 18 gennaio – spiega Riccardi – la vaccinazione prosegue

come da programma, mentre coloro che sono in agenda per la prima

somministrazione da martedì, circa tremila persone appartenenti

alle categorie delle prime priorità, verranno ricontattati per

stabilire una nuova data non appena ci sarà chiaro il quadro da

Roma. Le agende saranno riaperte per le nuove richieste da

febbraio”.

Nel frattempo si susseguono le riunioni della cabina di regia per

organizzare la seconda fase. “Stiamo lavorando anche per la

vaccinazione di ultraottantenni e persone con disabilità, che –

ribadisce Riccardi – riteniamo categorie prioritarie: le linee

con le Direzioni sanitarie sono tracciate, ma è chiaro che ora

ogni ipotesi di lavoro è condizionata dai flussi di consegna del

vaccino, non solo per quanto riguarda la nuova fase ma anche per

la chiusura della prima”.

ARC/EP/pph