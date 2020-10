Covid: Riccardi, via a riorganizzazione per garantire cure intermedie

Trieste, 25 ott – “In questa fase dell’emergenza il sistema

sanitario regionale sta avviando un’azione di riconversione dei

posti letto per garantire la continuità dell’assistenza ai

pazienti che non necessitano più delle cure tipiche della fase

acuta. Quest’azione eviterà anche la saturazione dei reparti

dedicati alle cure non intensive permettendo un più rapido

turnover dei pazienti”.

Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che “in tal

senso, l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha

stipulato accordi specifici con strutture private, mentre per

quanto riguarda l’Azienda sanitaria universitaria Friuli

Centrale, da domani saranno sospese, in via temporanea per essere

poi riprese al termine dell’emergenza, le attività dei Punti di

primo intervento dei presidi ospedalieri di Gemona del Friuli e

Cividale per incrementare la disponibilità di ulteriori 10 posti

letto dedicati alla terapia intensiva all’ospedale di Udine e di

mettere a disposizione 10 posti letto di Rsa in ospedale a

Palmanova per accogliere persone colpite dal Covid in via di

miglioramento. Inoltre, la Rsa attualmente attiva nel presidio

ospedaliero di Gemona sarà riconvertita in una Rsa riabilitativa

post Covid e per l’assistenza a chi ha superato la fase più

critica con una quarantina di posti letto. Al termine di questa

emergenza epidemiologica a Gemona, dando seguito a quanto

programmato, prenderà avvio il centro specializzato di

riabilitazione cardiologica e neurologica in collaborazione con

il Gervasutta, con la riattivazione del punto di primo

intervento”.

Il vicegovernatore ha precisato che “azioni simili sono in fase

di attuazione anche da parte dell’Azienda sanitaria Friuli

Orientale, dopo la riconversione della Residenza socialmente

assistita di Sacile in reparto per pazienti Covid, che consentirà

di mettere a disposizione 40 posti letto per soggetti positivi al

Coronavirus in ospedale a Pordenone”.

Riccardi ha quindi rimarcato che “questa nuova fase

dell’emergenza richiede ancora una volta grande senso di

responsabilità da parte dei cittadini e delle istituzioni.

Ringrazio quindi i sindaci di Gemona e Cividale, che hanno

compreso la situazione, assieme ai quali abbiamo spiegato alla

popolazione le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza

sanitaria della nostra regione. Dispiace che tale senso di

responsabilità pare non aver attecchito a Palmanova, dove si

continua a condurre una battaglia strumentale solo a beneficio

del consenso del primo cittadino”.

ARC/MA