Cresce il numero di italiani sportivi: il trekking l’attività più praticata

Lo sport reca molteplici benefici al corpo e alla mente degli individui che lo praticano, e si tratta di una legge universale. Non a caso, per abbracciare uno stile di vita sano, si dovrebbe curare con particolare attenzione l’aspetto dell’attività fisica. Naturalmente ci sono alcuni sport che, più di altri, consentono di divertirsi e nel mentre migliorare la propria forma fisica. L’hiking e il trekking entrano di diritto in questa lista, ma ci sono una serie di considerazioni da fare.

Il rapporto tra italiani e sport e il trekking

Secondo una recente indagine, 6 italiani su 10 hanno deciso di praticare regolarmente attività sportiva, se si considerano i dati degli ultimi 5 anni. Si tratta di numeri significativi, almeno per due motivi. Prima di tutto per la salute fisica, considerando che lo sport permette di mantenersi in forma, prevenendo diverse malattie o stati come l’osteoporosi.

In secondo luogo, per il benessere mentale degli individui, in quanto lo sport aiuta a rilasciare endorfine, ormoni che hanno un effetto positivo sull’umore. Come se non bastasse già questo, ne beneficia anche il movimento agonistico italiano, soprattutto se si fa riferimento ai giovanissimi. Ciò che conta, comunque, è che nell’ultimo quinquennio circa 3,5 milioni di italiani hanno deciso di scrollarsi di dosso la “ruggine”, iniziando a fare attività fisica.

E il trekking? Semplicemente si tratta dell’attività più praticata, sia perché consente di vivere un’avventura in mezzo alla natura, sia perché propone svariati livelli di difficoltà, dalle semplici passeggiate nei boschi fino ad arrivare alle escursioni più impegnative. Ad oggi il trekking può contare su una quota di partecipanti in Italia pari al 39%, e si tratta di una percentuale notevole, ben superiore a molti altri paesi.

Differenze tra trekking e hiking: quali sono?

L’escursionismo è un termine molto generico, dato che può includere al suo interno diverse discipline, come il trekking e l’hiking (non sono sinonimi). Il trekking equivale ad un viaggio in mezzo alla natura, spesso in montagna, ad un ritmo più lento e con il pernottamento quasi sempre incluso. L’hiking è più veloce e impegnativo, non prevede di pernottare ed è rivolto ad individui con un grado di allenamento e preparazione fisica superiore. Per i neofiti di questo sport outdoor il consiglio è quello di documentarsi preventivamente. Il web in questo è molto utile, perché ad esempio consente di trovare le migliori app per hiking su addnature.it, un portale che fornisce itinerari e non solo. Ritornando alle differenze, come detto l’hiking risulta più provante a livello fisico, in quanto prevede la conclusione del percorso in una singola giornata. Il trekking, invece, è più indicato per chi desidera rilassarsi, pur senza rinunciare all’attività fisica, ma godendosi comunque i paesaggi naturali.