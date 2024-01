Cristina D’Avena e Rocco Siffredi ospiti a Udine Comics&Games. 10-11 febbraio

Fiere Del Fumetto presenta Udine Comics&Games, che si terrà il 10 e l’11 febbraio 2024 a Fiera di

Udine – Campus Friuli: la fiera della cultura pop unisce ad Udine coloro che condividono la passione

per i fumetti, videogiochi, illustrazioni, figurine, gadget, cosplay e molto altro.

Il team è lieto di annunciare ospiti del calibro di Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni

animati, l’icona pop Rocco Siffredi, di nuovo al centro dell’attenzione per la nuova serie Netflix a lui

dedicata e intitolata Supersex, l’autore televisivo Danilo Bertazzi, volto storico della Melevisione con

il suo Tonio Cartonio e, ancora, lo YouTuber e divulgatore scientifico Adrian Fartade, il Pianista degli

Anime Edoardo Brugnoli e la cantante ufficiale del Winx Club Elisa Rosselli. Per aggiornamenti sugli

orari dei talk e degli show, invitiamo a seguire il blog di Fiere Del Fumetto.

In particolare, sabato 10 febbraio 2024 sarà tutto dedicato alla musica con Edoardo Brugnoli, Elisa

Rosselli e Cristina D’avena, mentre domenica 11 febbraio 2024 sarà la volta di Adrian Fartade, Danilo

Bertazzi e Rocco Siffredi. Dopo lo show, gli ospiti incontreranno i fan per una foto e un autografo.

Nell’intento di Udine Comics&Games c’è anche la volontà di proporre al pubblico di fare esperienze

attive: per tutto il weekend, in collaborazione con GAME OVER COMPUTER, EGA EVENT e WLT

GAMING, nell’AREA GAMING si possono trovare gratuitamente 100 postazioni videoludiche con PC

da gaming e console next generation con i migliori titoli e mettersi alla prova con molteplici e-sports.

Menzione speciale va ai tantissimi retrogames presenti di Arcade Story, che delizieranno i più

nostalgici con i cabinati arcade degli anni ’80. Ci saranno, inoltre, associazioni ludiche e sportive

(come La Tana dei Goblin Udine) del territorio che accresceranno l’impatto culturale di Udine

Comics&Games. In aggiunta, Gametrade Distribuzione vi farà provare i giochi di carte di One Piece,

Dragonball e Digimon. Ci sarà spazio anche per il KPOP a cura di KST – KPOP SHOW TIME e, infine

ma non per importanza, il pubblico potrá conoscere illustratori e fumettisti da tutta Italia, difatti è

confermata la presenza di DADA EDITORE.



Grazie all’animazione di BHC COSPLAY, tantissimi cosplayers si esibiranno sul nuovo palco per

aggiudicarsi l’applauso del pubblico e dei fantastici premi per l’imperdibile GARA COSPLAY,

capitanata da giudici di talento esperti in cosplay, anime, doti sartoriali, trucco e crafting. I cosplayer

Runeterrae Cosplay, Yllsyra, Louis Guglielmero, Marco Simonelig, Marilù Bellemo Bullo e Fabio

Cassisi saranno i giudici della gara e non mancheranno gli stand fotografici di AIFA COSPLAY. Da non

perdere, inoltre, è la STAND UP COMEDY di BHC dedicata alle censure più disparate degli anime,

entrambi i giorni sul palco principale prima degli ospiti.



Udine Comics&Games è il luogo perfetto per ritrovarsi, fare nuove amicizie e avvicinarsi alle novità:

la prevendità online è già attiva, ed è possibile fare un abbonamento. Per ulteriori aggiornamenti, si

invita a seguire il blog di Fiere Del Fumetto.