Da lunedì 22 giugno apre il VISIO GARDEN YATAI

Da lunedì 22 giugno un angolo di Giappone nel cuore del Visionario d’estate: apre VISIO GARDEN YATAI, un luogo dove cibo giapponese, musica, cultura e divertimento si incontrano!

YATAI (??) significa letteralmente carretto (di cibo) ed è quello che il pubblico troverà, dal lunedì al venerdì, al Visionario: un chiosco, gestito dal Bu.chetto con la consulenza dello chef giappo-italiano Fukayama Sai che servirà una selezione di piatti giapponesi da gustare all’aperto per tutta l’estate! E ogni lunedì lo chef curerà “IL GIAPPONE A TAVOLA”, degli incontri sulla cucina del paese del Sol Levante, a partire proprio dal 22 giugno alle ore 19.30, quando scopriremo la storia del sakè, non una semplice bevanda alcolica, ma vera e propria espressione della cultura giapponese. Un viaggio tra tradizione, artigianalità e sapori sorprendenti, per scoprire la storia, la produzione e l’arte della degustazione del sake. Al termine ci sarà una degustazione di sake offerta dal Far East Film Festival.

Gli appuntamenti successivi vedranno come protagonisti i gyoza (29 giugno), protagonisti indiscussi della cultura izakaya, perfetti da condividere accompagnati da un buon drink; il katsu sando (6 luglio), uno dei grandi classici del comfort food giapponese; il soba (13 luglio), una delle espressioni più autentiche della tradizione gastronomica del Giappone; il wagyu (20 luglio), carne pregiata, sinonimo di eccellenza, celebre in tutto il mondo; il sushi (27 luglio), piatto in cui tecnica, equilibrio, gesti raffinati e spirito di ospitalità si fondono in una forma d’arte culinaria unica!

Tutti gli appuntamenti avranno inizio dalle ore 19.30 e si svolgeranno a ingresso libero.

Ricordiamo che l’offerta del Visio Garden non finisce qui! Il martedì vedrà protagonista la musica con i DJ di Cucina Internazionale e Udine Elettronica, mentre il mercoledì e il giovedì sarà la volta del ballo, rispettivamente swing e tango con gli insegnati del Circolo Zoo e il boogie woogie con gli insegnanti di Planet Rock Studio! Infine il venerdì si alterneranno incontri, eventi a cura della Mediateca Mario Quargnolo e attività per i più piccoli.

Realizzato con Bu.chetto e Mediateca Mario Quargnolo, Visio Garden Yatai rientra nel cartellone di UdinEstate, conta sulla partecipazione del Comune di Udine e della Regione Friuli Venezia Giulia e sulla collaborazione di Circolo Zoo e della Scuola di ballo Planet Rock Studio. Il chiosco – yatai sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 24.00. Per maggiori info e per il programma completo, consultare il sito www.visionario.movie.