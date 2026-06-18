Da lunedì 22 giugno apre il VISIO GARDEN YATAI
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Da lunedì 22 giugno apre il VISIO GARDEN YATAI

Da lunedì 22 giugno un angolo di Giappone nel cuore del Visionario d’estateapre VISIO GARDEN YATAI, un luogo dove cibo giapponese, musica, cultura e divertimento si incontrano!

YATAI (??) significa letteralmente carretto (di cibo) ed è quello che il pubblico troverà, dal lunedì al venerdì, al Visionario: un chiosco, gestito dal Bu.chetto con la consulenza dello chef giappo-italiano Fukayama Sai che servirà una selezione di piatti giapponesi da gustare all’aperto per tutta l’estate! E ogni lunedì lo chef curerà “IL GIAPPONE A TAVOLA”, degli incontri sulla cucina del paese del Sol Levante, a partire proprio dal 22 giugno alle ore 19.30, quando scopriremo la storia del sakè, non una semplice bevanda alcolica, ma vera e propria espressione della cultura giapponese. Un viaggio tra tradizione, artigianalità e sapori sorprendenti, per scoprire la storia, la produzione e l’arte della degustazione del sake. Al termine ci sarà una degustazione di sake offerta dal Far East Film Festival.

Gli appuntamenti successivi vedranno come protagonisti i gyoza (29 giugno), protagonisti indiscussi della cultura izakaya, perfetti da condividere accompagnati da un buon drink; il katsu sando (6 luglio), uno dei grandi classici del comfort food giapponese; il soba (13 luglio),  una delle espressioni più autentiche della tradizione gastronomica del Giappone; il wagyu (20 luglio), carne pregiata, sinonimo di eccellenza, celebre in tutto il mondo; il sushi (27 luglio), piatto in cui tecnica, equilibrio, gesti raffinati e spirito di ospitalità si fondono in una forma d’arte culinaria unica!

Tutti gli appuntamenti avranno inizio dalle ore 19.30 e si svolgeranno a ingresso libero.

Ricordiamo che l’offerta del Visio Garden non finisce qui! Il martedì vedrà protagonista la musica con i DJ di Cucina Internazionale e Udine Elettronica, mentre il mercoledì e il giovedì sarà la volta del ballo, rispettivamente swing e tango con gli insegnati del Circolo Zoo e il boogie woogie con gli insegnanti di Planet Rock Studio! Infine il venerdì si alterneranno incontri, eventi a cura della Mediateca Mario Quargnolo e attività per i più piccoli.

Realizzato con Bu.chetto e Mediateca Mario Quargnolo, Visio Garden Yatai rientra nel cartellone di UdinEstate, conta sulla partecipazione del Comune di Udine e della Regione Friuli Venezia Giulia e sulla collaborazione di Circolo Zoo e della Scuola di ballo Planet Rock Studio. Il chiosco – yatai sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 24.00. Per maggiori info e per il programma completo, consultare il sito www.visionario.movie.

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