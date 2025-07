Dal 12 al 20 luglio UDINeJAZZ, in città il gotha del jazz internazionale

Dopo la riuscita anteprima maranese di Borghi Swing dello scorso weekend, è partito il conto alla rovescia per la 35ª edizione di Udine Jazz, il festival musicale internazionale organizzato da Euritmica, che dal 12 al 20 luglio porterà a Udine il grande jazz mondiale, fra concerti, proiezioni e momenti di approfondimento culturale.

Prosegue intanto con entusiasmo la campagna abbonamenti e la vendita dei biglietti. Alcuni appuntamenti fanno già registrare il tutto esaurito, con pochi posti in piedi: è il caso della serata con Jacob Collier, artista britannico fra i più visionari del nostro tempo, live al Castello di Udine il 15 luglio, con un sold out reale come non se ne vedeva da tempo.

Paolo Fresu Omar Sosa food © Roberto Cifarelli

Sono ancora disponibili pochi tickets per un altro attesissimo appuntamento che vedrà protagonista la leggenda Herbie Hancock (16 luglio al Castello di Udine), e poi le giovani stelle Vincen García e Matteo Mancuso (19 luglio al Castello di Udine), lo straordinario duo Paolo Fresu e Omar Sosa nel nuovo progetto “Food” (14 luglio in Castello di Udine), Raphael Gualazzi & Orchestra Naonins (18 luglio), mentre due appuntamenti imperdibili in Corte Morpurgo con Isaiah Collier & The Chosen Few (13 luglio) e Nils Petter Molvaer ospite di Elisabetta Antonini (17 luglio) sono agli sgoccioli, in questa edizione storica di Udin&Jazz dal sottotitolo “Generations”, che unisce il passato, il presente e il futuro del jazz.

Il pubblico può ancora scegliere tra diverse formule di abbonamento: Full Package a 240 Euro per tutti gli spettacoli, Gold Package a 180 Euro con i cinque concerti principali e lo Young Package a 150 Euro con 5 spettacoli e riservato agli studenti under 26 di ogni ordine e grado. Tutti gli abbonamenti prevedono posti riservati in poltronissima e t-shirt ufficiale in omaggio.

Un dato significativo riguarda la provenienza degli spettatori che hanno già acquistato i biglietti. «Se pensiamo al concerto di Jacob Collier – ha commentato Giancarlo Velliscig, presidente di Euritmica – il 60% del pubblico arriva da fuori regione, e in particolare da numerosi Paesi europei. Acquisti sono stati effettuati infatti in Austria, Slovenia, Croazia, oltre che in Germania, Inghilterra, Spagna e in varie nazioni dell’Europa dell’Est, tra cui Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Questo dato si traduce in ottimi riscontri e ritorni, sia economici che di immagine turistica per il nostro territorio».

Il gran finale il 20 luglio al Castello di Udine sarà con l’atteso Udine Jazz Party, che celebrerà i 35 anni della manifestazione. La serata inizierà alle 20.00 con il soul & blues DJ set di Renato Pontoni, con ampia offerta di food and drinks. A seguire il live della The Amy Winehouse Band, un ensemble formato da musicisti che hanno condiviso il palco e la vita con l’artista britannica, che porteranno in scena un omaggio sincero, potente e coinvolgente, grazie anche alla vocalità di Bronte Shandé.

Per consultare il programma completo, per info su biglietti e abbonamenti visitare il sito www.euritmica.it