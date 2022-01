DAME UniUD – Corso di laurea triennale in Infermieristica – Sedi di Udine e Pordenone

Cosa dicono gli studenti?

“Studiare Infermieristica a Udine permette di acquisire conoscenze, competenze pratiche e capacità relazionali facendo sentire lo studente parte integrante di qualcosa di importante e dandogli tutti gli strumenti per fare la differenza per qualcuno – raccontano gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica – sedi di Udine e di Pordenone – L’ambiente familiare consente di essere seguiti al meglio attraverso lezioni teoriche, laboratori attrezzati in cui formarsi, un sofisticato Centro di Simulazione e Alta Formazione per prepararsi in totale sicurezza all’ingresso nei reparti e tirocini, anche all’estero, per aumentare le proprie competenze e il livello di autonomia”.

“Il Corso, che è tra i primi 5 in Italia nella classifica Censis per le professioni sanitarie – sottolineano ulteriormente gli studenti – ci vede anche impegnati attivamente nella diffusione di informazioni scientifiche attraverso i nostri canali social e, annualmente, in prestigiose attività nazionali ed internazionali”.

