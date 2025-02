Dance Machine: una nuova performance “invade” la Galleria Tina Modotti

Dopo il successo della prima data (sold out), il 5 febbraio, alle 18.30, torna alla Galleria Tina Modotti di Udine “Dance Machine”, parte dell’articolato programma della nuova edizione di “Off Label – rassegna per una nuova danza” della Compagnia Arearea, realizzata nell’ambito del progetto “Arearea Dance Library”, con il sostegno degli Incentivi D6.1.1, PR FESR FVG 2021-2027, e di Fondazione Friuli, il contributo di MiC – Ministero italiano della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e la partnership della Rete Giacimenti.

DANCE MACHINE – Realizzato in collaborazione con il Comune di Udine, Dance Machine trasforma la Galleria in un contenitore culturale polifunzionale aperto a tutte e tutti. Si tratta un dispositivo d’improvvisazione interattivo, una roulette artistica di temi e danzatori che verranno casualmente chiamati a danzare, davanti a un pubblico attivamente coinvolto. Le spettatrici e gli spettatori (massimo 35 persone) il prossimo 5 febbraio vedranno in scena, assieme ai danzatori della Compagnia, anche Daniele Bonini con il suo pianoforte. Condurre il gioco spetterà invece ad Alessandro Maione, che aprirà la serata svelando le “regole del gioco”, dopo di che, prenderà il via l’improvvisazione: il pubblico plasmerà la performance, unica e inedita, con le sue indicazioni; gli Arearea faranno il resto. Il risultato sarà stupore e meraviglia.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Il biglietto per “Dance Machine” sarà unico e avrà un costo di 5,00 euro (capienza massima 35 persone). La prenotazione è necessaria telefonando al 345 768 0258, oppure scrivendo a info@arearea.it

CALENDARIO OFF LABEL #15 ->Galleria Tina Modotti, Via Paolo Sarpi, Udine,

Mercoledì 5 febbraio 2025, 18.30

Dance Machine #2 / Compagnia Arearea

->Lo Studio Via Fabio di Maniago 15, Udine

Sabato 15 febbraio 2025, 18.30

Dance Out a cura di Manfredi Perego e Chiara Montalbani

->Teatro Paolo Maurensig Via Mazzini, Tavagnacco

Venerdì 28 febbraio 2025

19:30 — Sala Foyer, Nexus Luminoso, Compagnia Arearea

20:30 — Sala Principale, Inside Human Being, Compagnia Arearea

->Galleria Tina Modotti, Via Paolo Sarpi, Udine, Ore 18:30

Mercoledì 5 marzo 2025, 18.30

Dance Machine #3 / Compagnia Arearea

->Teatro Paolo Maurensig Via Mazzini, Tavagnacco

Venerdì 7 marzo 2025

20:30 — Itinerante negli spazi del Teatro, Oz, Compagnia Arearea

->Lo Studio Via Fabio di Maniago 15, Udine

Sabato 15 marzo 2025, 18.30

Dance Out a cura di Adriana Borriello

->Galleria Tina Modotti, Via Paolo Sarpi, Udine

Mercoledì 2 aprile 2025, 18.30

Dance Machine #4 / Compagnia Arearea

->Lo Studio Via Fabio di Maniago 15, Udine

Sabato 5 aprile 2025, 18.30

Dance Out a cura di Marta Bevilacqua

->Teatro Paolo Maurensig Via Mazzini, Tavagnacco

Martedì 29 aprile 2025

dalle 18:30 — Foyer, Sala Principale e spazi esterni, Giornata Internazionale della Danza

->Galleria Tina Modotti, Via Paolo Sarpi, Udine

Mercoledì 7 maggio 2025, 18.30

Dance Machine #5 / Compagnia Arearea

->Lo Studio Via Fabio di Maniago 15, Udine

Domenica 18 maggio 2025, 18.30

Dance Out Creazioni Autoriali Alta Formazione #6

->Galleria Tina Modotti, Via Paolo Sarpi, Udine

Mercoledì 4 giugno 2025, 18.30

Dance Machine #6 / Compagnia Arearea