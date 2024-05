Dargen D’Amico 31 maggio a Sacile per Xtreme Days 2024

A meno di un mese dal via dell’edizione 2024 di Xtreme Days, in programma a Sacile dal 31 maggio al 2 giugno, arriva la notizia della presenza tra i grandi nomi di questa edizione di Dargen D’Amico. Una sorpresa per tutto il pubblico di Xtreme Days 2024 resa possibile grazie all’impegno del pool di partner del più importante festival di sport freestyle ed estremi in ambiente urbano d’Italia.

Dargen D’Amico, rapper, cantautore e produttore italiano salirà sul palco dell’evento di sport a 360 gradi di Xtreme Days il giorno 31 maggio alle ore 21.00 per uno show case assolutamente da non perdere e tutto dedicato al grande pubblico di Xtreme Days. La performance live di Dargen D’Amico, gratuita per tutti i fan di Xtreme Days, darà di fatto il via alla tre giorni sacilese.

Quello con Dargen D’Amico sarà uno dei tanti appuntamenti non solo di Xtreme Days ma dell’intera offerta musicale estiva della Regione Friuli Venezia Giulia che evidenzia, ancora una volta, la grande vocazione turistica di questo territorio declinata attraverso le migliori proposte di sport, arte, musica, e gusto.

Xtreme Days conferma anche nel 2024 Sacile quale capitale italiana degli urban sport e freestyle in ambiente urbano. Xtreme Days si presenta come un evento che vuole essere uno spettacolo nello spettacolo per coinvolgere il pubblico di ogni età, sia attraverso esibizioni esclusive, sia offrendo la possibilità agli spettatori di testare e provare a praticare in prima persona diverse discipline presenti nel programma di Xtreme Days 2024.

Tutti gli show di Xtreme Days sono a partecipazione gratuita.

Oltre che sul fronte musicale con Dargen D’Amico la “line up” degli Xtreme si va delineando per quanto riguarda gli atleti con i nomi confermati italiani ed internazionali di Leo Fini (FMX Freestyle), David Tharan (Quad Freestyle), Dunking Devils (Dunking Basket freestylers), Giorgia Crivello (Influencer), Ioakeim Theodorids (Freerunner), Gloria Pellini (FMX Freestyle), Nazareno Marcantoni (Slackliner) e tanti altri.

Appuntamento per tutti a Sacile a partire da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno.