Dario Zampa sabato 15 marzo a Zoppola

Dario Zampa saluta il Circuito ERT con l’ultima replica in stagione di Lâ vie, lo spettacolo-concerto antologico che vede il cantautore condividere il palco con Angelo Floramo e cinque musicisti -Sebastiano Zorza alla fisarmonica, Omar Malisan alla chitarra, Andrea Grosso al basso, Nicola Masolini alle percussioni e la voce di Grazia Rapetti. Dopo aver debuttato in dicembre a San Daniele e aver riempito i teatri di Gemona, Tavagnacco e Premariacco, Lâ vie sarà sabato 15 marzo alle 20.45, fuori abbonamento, all’Auditorium Comunale di Zoppola.

Lâ Vie è uno spettacolo interamente in lingua friulana che, attraverso monologhi e canzoni, ripercorre i momenti più significativi della lunga carriera artistica di Dario Zampa. La generazione di Dario Zampa, cresciuta nel dopoguerra, ha attraversato i profondi mutamenti culturali e sociali che hanno segnato il Friuli e che hanno spesso relegato in secondo piano i valori, le tradizioni e anche la lingua, l’autentico tratto distintivo del popolo friulano. I testi e le canzoni proposti nello spettacolo invitano a una riflessione che va oltre la semplice celebrazione artistica.

Dario Zampa si è distinto come il primo autentico cantautore friulano, capace di interpretare con sensibilità il sentimento popolare, traducendolo in poesie e canzoni che emozionano e rispecchiano fedelmente l’esperienza e le aspirazioni della gente della sua terra. Con una carriera che abbraccia sei decenni, Dario Zampa ha dato un contributo inestimabile alla cultura regionale, mantenendo viva la lingua friulana non solo attraverso le sue canzoni, ma anche con trasmissioni televisive e reportage. Nel 2024 ha celebrato i 50 anni dall’uscita del suo primo disco.

Maggiori dettagli e informazioni sulle prevendite al sito ertfvg.it.