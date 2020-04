Debora del Dò, “Risorgiamo Italia”. La lettera consegnata a Fontanini

Dopo il flash mob organizzato dai locali di Udine ieri sera, con l’apertura simbolica delle serrande e delle luci all’interno dei bar e ristoranti,

Debora del Dò, la barista di udine che si è fatta promotrice del flashmob che ha unito i locali della città, ha consegnato questa mattina al Sindaco di Udine una lettera e, simbolicamente le chiavi dei locali che hanno aderito ieri sera all’iniziativa.



All’attenzione del Sindaco Pietro Fontanini



inutile spiegare le difficoltà che stiamo attraversando in questo periodo: da due mesi a questa parte siamo stati messi all’angolo…dimenticati.



Le nostre realtà commerciali non hanno discusso quando, senza preavviso, ci è stata imposta la chiusura.



Abbiamo compreso l’emergenza sanitaria e ci siamo chiusi in casa…barricati…e nel frattempo passavano i giorni, poi i mesi e tutto continuava a tacere…



Oggi, come mai, ci sentiamo presi in giro…calpestati.



Il Presidente del Consiglio non ci ha mai fatto ben intendere in che direzione stessimo andando ma abbiamo stretto i denti…con rabbia ma disarmati.



Ora abbiamo bisogno di voi, voi tutti…partendo dal Comune di cui Lei, Sindaco, è il primo cittadino.



A lei chiediamo di venirci incontro per primo.



Non ci importa se secondo le universita’ piu’ prestigiose e forbes la nostra piccola Udine viene descritta come perla, una delle poche citta’ in cui sara’ piu’ facile ripartire…due sole in tutto il nord est..



Noi siamo Udine e Udine non e’ pronta.



Con l’ultimo decreto le aperture delle attivita’ commerciali del settore horeca sono slittate a giugno..il primo giugno 2020.



Sarebbe utile cominciare capire come dovremo muoverci…si fanno strada indiscrezioni sull’utilizzo di barriere in plexiglass, termoscanner, macchine per la sanificazione con ozono dal costo impegnativo e soprattutto…il distanziamento sociale.



Il distanziamento sociale può esistere in relata’ diverse da quelle che noi rappresentiamo: al supermercato il distanziamento potrebbe essere attuato, ma non in osteria o al ristorante…



Per antonomasia i ristoratori, quelli bravi, vendono emozioni, emozioni forse effimere ma è proprio con quella nota leggera che si creano le interazioni tra noi.



Non è possibile stravolgere realtà fatte di risate, brindisi e abbracci…snaturandole mettendo picchetti e spruzzando amuchina.



Amiamo i nostri locali come se fossero casa nostra, anzi molto di piu’…sono un palcoscenico dove esibirci e accogliervi.



Vi apriamo le porte di casa.



Non possiamo permetterci d’essere tristi, cerchiamo di farvi distrarre e magari un po’ ubriacare per dimenticare i brutti pensieri…ma sapete che c’e’?



C’e’ che questa volta abbiamo bisogno di farci ascoltare e di essere la parte da salvare, non a parole come facciamo noi coi nostri clienti, ma coi fatti!!!



Ora, chiediamo di ricevere quello che ci spetta.



A lei Sindaco chiediamo poche cose, quelle che ha il potere di gestire, non chiediamo la luna…chiediamo di avere la terra, la terra sotto ai piedi.



Non possiamo continuare a pagare per cio’ che ci e’ stato tolto!



La colpa di questa epidemia non e’ attribuibile ad un soggetto ma le conseguenze tragiche sono attribuibili ad una pessima gestione da parte degli organi di governo.



Ci e’ stato inflitto un gran colpo…potrebbe essere l’ultimo…avete in mano il destino di un paese.



Rendendo questa lettera a cuore aperto piu’ breve e sintetica le chiediamo, signor Sindaco: aiuti economici concreti da attingere dalle casse comunali e dal fondo affitti si parla di oltre 9.5milioni di euro disponibili…se i capitali ci sono debbono servire per il sostegno ai cittadini, i suoi cittadini chiediamo di non pagare la cosap tassa di occupazione suolo pubblico, non servono spiegazioni sul perche’ della richiesta chiediamo di non pagare la tari tassa sui rifiuti, e nemmeno qui servono spiegazioni sul perche’ tutti gli oneri verso il comune debbono decadere al fine di garantirci la sopravvivenza!!!!



Non vogliamo pagare piu’ nulla!!!! Non dobbiamo pagare piu’ nulla… Le carte in tavola non sono piu’ quelle dello stesso mazzo e sono sparse senza criterio:



siamo i figli di questa terra oltre che di una nazione che non ci rappresenta e non ci tutela…ahinoi la nazione non ci tutela da tempo e ci trascura.



L’Italia, rappresentata sempre come una bella donna, ci ha girato le spalle con noncuranza e schifo…l’Italia ci guarda ma non ci vede.



Lei, ha il dovere di portare alla conoscenza di chi la indirizza cio’ che le stiamo riportando in poche righe:



stiamo camminando sul confine del baratro e qualcuno e’ gia’ caduto..sa Sindaco, molti dei miei colleghi vedono nero…comincio anch’io.



Manteniamo collaboratori che non hanno ricevuto la cassa integrazione disposta da voi e che gli spetta di diritto:



sapete cosa succede se siamo “noi” a non pagare gli stipend? Avete idea di come arrivate a pignorare tutto?



Perche'”noi” sottostiamo a tanti doveri e quando spetterebbe a voi non sembrano piu’ cosi’importanti?



“verrano accreditati 600€ sul conto corrente…” ci avete detto…a qualcuno sono arrivati tirando un sospiro di ingenuo sollievo…



Alla maggior parte delle partite iva no.



Il 60%di credito d’imposta sugli affitti (non per gli affitti d’azienda…) E’ stato applicato e pure il 20% a carico della regione fvg…



Ma pensate davvero che delle manovre del genere siano sufficienti? Non e’ compito mio dare una risposta al quesito…



Vogliamo lavorare, ma non vogliamo aprire per chiudere dopo qualche mese divorati dai debiti e dalla frustazione del locale vuoto.



Ci chiedete sacrificio…no, il sacrifico lo dovete fare voi tutti mettenovi la mano sulla coscienza e nelle tasche.



Abbiamo bisogno del denaro per vivere fino a giugno (oltre agli arretrati)e se giungo non dovesse essere il mese giusto..



Beh dovrete continuare a fare “il sacrificio” eliminando le spese inutili e pensando a noi!!!



Consegnamo le chiavi di ogni porta…vi lasciamo fare…



Sarebbe tragicomico vedervi sanificare ogni piastrella e sgabello, misurare le distanze, pensare alla temperatura del frigorifero e alla tracciabilita’ dei prodotti..



La quotidinita’ di chi fa impresa e’difficile: gioiamo spesso per una giornata andata bene ma non ci demoralizziamo per una andata male…



Abbiamo la pelle dura…ma l’affronto in questo caso penetra come una spada anche attraverso la pelle piu’dura.



Abbiamo protestato senza alzare la voce…perche’ il silenzio a volte vale piu’ di mille inutili parole.



Tocca a voi tacere e agire.



In attesa di celeri sviluppi

i suoi concittadini, persone.

Debora Del Dò

Osteria Da Dalia 3.0