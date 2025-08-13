DeeJay Time al Festival di Majano. 14 agosto con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso

Dopo i successi dei grandi happening dedicati alla migliore musica dance internazionale delle scorse edizioni, il Festival di Majano si prepara a ospitare un nuovo appuntamento con la storia di questo genere musicale, un evento che il pubblico del festival potrà ballare e vivere a pieno il prossimo giovedì 14 agosto 2025. A salire sul palco dell’Area Concerti saranno le leggende viventi del Deejay Time, storico evento e programma musicale di Radio Deejay, che vedrà nuovamente Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, scatenare i più importanti festival italiani. I biglietti per l’evento, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG,sono ancora in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketsms e lo saranno anche alla biglietteria la sera del concerto dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e inizio live previsto per le 21.30. Info su www.promajano.it.

Lo scorso 28 febbraio, i DJ Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso hanno infiammato l’Unipol Forum con uno show incredibile, facendo ballare il pubblico sulle note intramontabili della musica dance. Un viaggio tra le hit che hanno segnato un’epoca, tra energia travolgente e un pizzico di nostalgia, per una serata indimenticabile. Il Deejay Time in versione estivasarà uno show unico, che trasporterà il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo nel passato e nel futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti del Deejay Time – Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso – sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana, che ancora oggi attrae tre generazioni.

Il calendario del Festival di Majano vedrà altri due importanti appuntamenti musicali prima della fine di queste memorabile 65ª edizione. Sabato 16 agosto, sempre alle 21.30 all’Area Concerti, ecco Voglio Tornare Negli Anni `90, format musicale nazionale a tema anni ‘90 che, in un anno, ha visto migliaia di partecipazioni su piazze, parchi divertimento, discoteche e club italiani. Due ore di spettacolo e intrattenimento continuo, curate nei minimi dettagli per farvi immergere completamente nell’atmosfera autentica di un decennio che ha rivoluzionato la musica. Biglietti in vendita.

Domenica 17 agosto, alle 21.30, prima del grande spettacolo pirotecnico finale, all’Area Concerti andrà in scena Cinedisco 2. Da un’idea di Dj Maxwell nasce Cinedisco, il primo Cinemusic Party che unisce il meglio del cinema e della musica elettronica in un unico grande spettacolo. Attraverso la sinergia tra immagini mozzafiato, sonorità avvolgenti e interazioni coinvolgenti, questo show promette di trasportare il pubblico in un’esperienza immersiva e multisensoriale, stimolandone i sensi in modo originale e sorprendente. Ingresso libero.

Il 65° Festival di Majanoè organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.