Di Punto in Bianco, la cena durante la Notte Bianca. 6 luglio 2024

Dopo una lunga assenza durata 7 anni ritorna a Udine la cena più glamour dell’estate. “Di Punto in Bianco”, l’evento organizzato fin dalla prima edizione dall’agenzia Emporio ADV, quest’anno avrà il supporto del Comune di Udine e di Promoturismo FVG, all’interno della cornice della “Notte bianca” udinese.

Udine si prepara ad essere di nuovo “di bianco vestita”. Il 6 luglio è stata fissata la settima edizione del flash mob che ad ogni anno ha fatto sognare la città, con tanto divertimento, fantasia, voglia di stare insieme in modo raffinato e coinvolgente.

La formula, che ha appassionato negli anni oltre 20.000 entusiastici partecipanti, è sempre la stessa: una location segreta, un messaggio all’ultimo secondo, le famiglie e le compagnie di amici che scattano sul posto per allestire il tavolo più bello di una serata magica, quando i palazzi e i ciottoli diventano lo scenario per un pic – nic da cinema.

La prima edizione ha visto nel 2012 Piazza San Giacomo animarsi con 670 partecipanti. La seconda edizione, nel 2013, ha riempito Via Mercatovecchio con 1.500 persone, il terzo anno 3.800 ospiti hanno tinto di bianco Piazza Duomo. Il record appartiene ancora a Via Aquileia, con 5.300 iscritti e nell’ultima edizione, quella del 2016, Viale Venezia – da Piazzale D’Annunzio a Viale Firenze – è riuscita ad accogliere 4.904 partecipanti.

ISCRIZIONI. Per partecipare basta iscriversi basta accedere al sito www.dipuntoinbianco.it a partire dalle ore 12 di oggi e registrare il proprio tavolo. La location resterà segreta fino al giorno dell’evento. Unica condizione per partecipare all’iniziativa: look e accessori total white.

COME FUNZIONA. Di Punto in Bianco è un evento che ha coinvolto tutte le capitali del mondo. L’idea è semplice e vincente perché lascia l’iniziativa ai partecipanti che si sentono autori e protagonisti di un film che loro stessi realizzano. Un momento di condivisione che conquista davvero tutti: giovanissimi, famiglie, coppie e gruppi di amici che, per una sera, hanno come vicini di tavolo perfetti sconosciuti. Leit motiv, come sempre, il bianco: vestiti, tavoli, sedie, mise en place e decorazioni. Negli anni se ne sono viste di tutti i tipi: dai banchetti sui triclini ad originali palafitte, dalle tavole imbandite degne della reggia di Windsor alla cesta portata a mano da mamma e figlia, per un pic-nic a due. Divise da marinaio, abiti da sposa, streghe buone, caftani da sultano: a Di Punto in Bianco ci si sorprende di continuo. L’importante è condividere con gli altri un momento speciale e poi lasciare tutto in ordine come lo si era trovato, proprio come in un sogno.

L’amministrazione di Udine sottolinea come l’evento sia ormai una tradizione cittadina, da recuperare e valorizzare rilanciando un modo diverso di vivere la città e di incontrarsi in un contesto di armonia e sana socializzazione. La cena sarà uno degli eventi collegati alla “Notte bianca”.