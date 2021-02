Dieta sana con l’Intelligenza Artificiale

Tra bar e ristoranti chiusi e l’esplosione dello smart working, le abitudini di tantissimi italiani sono cambiate: addio cene al ristorante e in pizzeria, e niente pausa pranzo al bar o in mensa coi colleghi. Un cambiamento che non sempre però va a vantaggio della corretta alimentazione: spesso chi lavora da casa, preso da mille impegni oltre a quello del lavoro, non riesce a dedicare tempo ai fornelli e si prepara qualcosa al volo. Così a lungo andare si finisce per mangiare in modo poco vario e poco equilibrato.

Ma non è solo la pandemia a cambiarci la vita, anche la tecnologia ci mette del suo…Ecco quindi che proprio la tecnologia ci viene in soccorso, per aiutarci a seguire un regime alimentare più corretto e bilanciato. Nello specifico, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la start up pugliese Feat Food consegna pasti bilanciati in base al fabbisogno di ogni cliente. Non ci sono chef o nutrizionisti a scegliere il piano alimentare, ma questo viene calcolato da algoritmi e machine learning attraverso un’analisi predittiva.

Per chi invece preferisce affidarsi alla competenza di professionisti della nutrizione, c’è un’altra azienda italiana che propone box studiati per perdere peso e rimettersi in forma. FORMULA12, nata nel cuore della Food Valley, con i suoi Shock Box da 3, 12 e 14 giorni spedisce direttamente a casa ai suoi clienti tutti i pasti della giornata, dalla colazione alla cena. Un regime alimentare a basso contenuto di carboidrati, per ritrovare in breve tempo la forma perduta. E una volta terminato il box, i clienti hanno disposizione la consulenza gratuita di un nutrizionista per un anno intero. Un’azienda, quella di FORMULA12, che guarda al fattore umano e alla soddisfazione del cliente, con un’assistenza a 360 gradi per 24 ore al giorno, come al vero elemento di innovazione.

A questo si aggiunge una grande attenzione alla qualità e alla sostenibilità, un elemento a cui gli italiani fanno sempre più attenzione. Come dimostra infatti il Rapporto Coop 2020, continua a crescere la spesa in prodotti eco-friendly: una tendenza che in futuro diventerà sempre più forte.