Dietro la notte (2021): Trailer del Film con Stefania Rocca e Fortunato Cerlino – HD

Guarda il Trailer del film Dietro la notte, con Stefania Rocca e Fortunato Cerlino

Per i nuovi trailer italiani in HD di tutti i film prossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx

e clicca la ? per rimanere aggiornato.

Diretto da: Daniele Falleri

Cast: Stefania Rocca, Fortunato Cerlino, Roberta Giarrusso, Elisa Visari

#Dietrolanotte Disponibile a partire dal 28 aprile 2021 su SKY Cinema.

La trama, la recensione e altri video del film Dietro la notte: http://tiny.cc/5xewtz

L’intera storia si sviluppa dal tramonto all’alba, momento in cui è previsto che Marta parta per Dubai trasportando con sé un ingente carico di diamanti. Non è la prima volta che il prestigioso opificio per cui lavora le affida pietre preziose da consegnare a proprietari di catene di gioiellerie. Ma stavolta è diverso, al ritorno dal viaggio sarà licenziata e lei lo sa. Bruno, prestigiatore di professione, suo nuovo compagno, l’accoglie innamorato, ignaro di tutto. Ben diverso è il tono aggressivo ed intransigente con cui le si rivolge Elena, sua figlia diciassettenne. La ragazzina da un paio di settimane non vuole più andare a scuola e riversa tutte le sue inquietudini sulla madre, incolpandola della separazione dal padre e osteggiandola apertamente nella sua relazione con Bruno. Elena è spalleggiata dalla zia Giulia, trasgressiva sorella minore di Marta, che si serve di ogni possibile espediente per far scoppiare la neo-coppia di amanti. Cala la notte, Marta e Bruno restano soli. Elena passerà la notte da un’amica e Giulia è in giro chissà dove a fare gli affari suoi. Quella che si prospetta come una tranquilla serata fra due innamorati, si trasforma in un incubo quando Marta scopre Bruno in bagno narcotizzato. Un rapinatore col volto coperto costringe la donna a rivelargli la combinazione della cassaforte e, appropriatosi dei diamanti, la segrega nella cabina-armadio. Il piano apparentemente perfetto si complica per l’imprevisto ritorno di Elena. La ragazzina, in lacrime, è reduce da un furioso litigio con il fidanzato segreto: Luca, un 35enne ambizioso e spregiudicato di cui neppure Marta conosceva l’esistenza.

Seguici sul nostro sito web: http://www.comingsoon.it/

Seguici su Facebook: http://tiny.cc/p4dwtz

Seguici su Instagram: http://tiny.cc/q4dwtz

Seguici su Twitter: http://tiny.cc/r4dwtz

#ComingSoon

ComingSoon è il canale ufficiale Youtube di ComingSoon.it. Su Coming Soon trovate tutti i Trailer più recenti, le Interviste Esclusive agli Attori del momento, le Videorecensioni, le immagini dai Backstage e le Clip in italiano dei film più attesi in uscita al cinema.

ComingSoon è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema, ma non solo: c’è spazio per tutto il mondo dell’entertainment: Digital video, Serie TV, Musica, TV e Streaming.

Per tutti gli aggiornamenti sui Trailer in Italiano dei film in uscita al cinema guarda qui: http://tiny.cc/u4dwtz

Per tutte le Interviste Esclusive targate Coming Soon: http://tiny.cc/w4dwtz