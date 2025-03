“DIMMI le donne raccontano” chiude con un cerchio narrativoesperienziale fra associazioni e cittadinanza

Si appresta a chiudere anche la quinta edizione di “DIMMI – Le donne raccontano”: un percorso di pensiero e formazione rivolto in particolare alle nuove generazioni che, attraverso discipline diverse (filosofia, storia, letteratura, diritto), approfondisce il sapere femminile e la storia delle donne. Nata da un’idea di Puntozero società cooperativa – promossa da Alchemilla, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Bottega Errante, Università degli Studi di Verona, associazione Venezia e Istituto comprensivo Macor di Romans d’Isonzo – anche questa edizione 2025 è stata ricca di attività, incontri pubblici, laboratori nelle scuole, conferenze, talk e approfondimenti, aperti a tutta la cittadinanza. Un’edizione che è stata ispirata a un passaggio di Luisa Muraro presente in Immaginazione e politica Diotima e condotta nell’intento di andare “Ai limiti del bosco”: per cercare e creare insieme luoghi dove andare a sognare, a immaginare; luoghi ai margini, ai limiti; luoghi a volte pericolosi, altre volte accoglienti; per poi tornare a illuminare e condividere con la comunità nuove strade da percorrere.

SOGNARE INSIEME AI LIMITI DEL BOSCO – L’appuntamento conclusivo è in programma domenica 23 marzo, dalle 10 alle 13, alla sala “Pierluigi di Piazza” di Comunità Nove, nel Parco di Sant’Osvaldo di via Pozzuolo 330, a Udine. “Sognare insieme ai limiti del bosco”, questo il titolo dell’evento: «Sarà un cerchio narrativo/esperienziale tra associazioni, organizzazioni e persone che lavorano con le donne e non solo, per creare nuove connessioni, attivare relazioni, sognare insieme strade generative, nutrirci di sogni e immagini da condividere con le comunità che torneremo ad abitare», hanno spiegato le organizzatrici.

IL PROGRAMMA – Ad aprire la mattinata, alle 10, sarà Francesca Gentile, dottore di ricerca e docente all’Università Cattolica di Milano e all’Università degli Studi di Pavia che introdurrà al tema “La capacità immaginativa e creativa come fonte di cura. Francesca Maur, consigliera nazionale D.i Re – Donne in Rete contro la violenza e nel consiglio direttivo del GOAP di Trieste, parlerà invece di “Donne, libertà e responsabilità”. Alle 10.30 spazio al Cerchio esperienziale con Amalia Fernandez, Florinda Ciardi, Elisa Moro, Maddalena Franz, Lucia Romano, Luciana Zannier di Get Up; Sara Rosso di Arcigay Udine; e Bruna Proclemer della Casa delle donne Udine. Per l’occasione sarà presente anche Arianna Facchini, assessora alle pari opportunità del Comune di Udine. A seguire Aida Talliente, artista, attrice e autrice teatrale interverrà con “Il teatro e la memoria necessaria”. Quindi Giulia Iacolutti, fotografa e artista visiva con “Spazio di genere”. Alle 11.30 è previsto un brunch a cura di Eleonora Paoletti, chef e pasticcera.

La mattinata proseguirà dalle 12.15 e sino alle 13, con un Cerchio narrativo: a tutte e tutti i partecipanti è richiesto di portare un’immagine – in forma di fotografia, disegno, testo scritto o oggetto fisico – che racconti che cosa la o lo nutre e dà ispirazione nel suo lavoro con le donne e non solo, consegnata la foto, non resterà altro che farsi guidare dall’esperienza.

INFO E PRENOTAZIONI – Per organizzare al meglio la mattinata e in modo particolare il brunch, è richiesta l’iscrizione inviando un messaggio whatsapp a Le(Serre al numero +39 392 1335188 preferibilmente entro martedì 18 marzo 2025. L’evento è a ingresso gratuito.