Diretta sfilamento Adunata Alpini Genova. FVG ore 10.30
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Diretta sfilamento Adunata Alpini Genova. FVG ore 10.30

In questa pagina sarà possibile seguire in diretta tutto lo sfilamento degli alpini a Genova, domenica 10 maggio. L’orario previsto per lo sfilamento dei gruppi provenienti dal Friuli Venezia Giulia. è previsto attorno alle ore 10.30

DOMENICA 10 MAGGIO 2026

1° SETTORE “A”, presumibile inizio sfilamento ore 9:00

  • 1ª fanfara militare
  • Reparti alpini in armi con bandiere
  • Ufficiali e sottufficiali delle Truppe Alpine in servizio
  • Gonfalone città di Genova decorato da Medaglia d’oro al V.M.
  • Gonfalone Provincia di Genova
  • Gonfalone Regione Liguria
  • Gonfaloni vari Comuni
  • Autorità
  • Gonfalone Guardia Forestale
  • Nastro Azzurro
  • Unione Nazionale Reduci di Russia
  • Rappresentanza Croce Nera
  • Banda della Croce Rossa
  • Croce Rossa Militare Italiana
  • Rappresentanza Crocerossine
  • Labari Associazioni d’arma
  • Rievocatori storici
  • Portatrici carniche
  • Campi scuola
  • Rappresentanza atleti paralimpici alpini

1° SETTORE “B”

  • 2ª fanfara militare
  • Picchetto militare in armi
  • Labaro Ana con Consiglio direttivo nazionale
  • Alpini decorati, mutilati e invalidi su automezzi
  • Premio fedeltà alla montagna
  • Striscione Alpiniadi
  • Operazione Albatros
  • Cappello alpino del gen. Graziano
  • Operazione Airone Zako 1991 in Iraq
  • Rappresentanza equipaggio Nave Alpino
  • Rappresentanza Protezione Civile con mezzi
  • Rappresentanza Sanità Alpina
  • Rappresentanza Ausiliari Grandi Eventi
  • International Federation of Mountain Soldiers

2° SETTORE, presumibile inizio sfilamento ore 9:20

  • Alpini di Zara-Fiume-Pola
  • Sezioni all’estero: Sud Africa – Argentina – Australia – Brasile – Canada – California – New York – Cile – Uruguay – Spagna – Belgio – Lussemburgo – Scozia – Gran Bretagna – Nordica – Germania – Danubiana – Slovacchia – Svizzera – Francia

3° SETTORE, presumibile inizio sfilamento ore 9:40

  • Protezione Civile 4° Raggruppamento
  • Centro, Sud e isole: Sicilia – Sardegna – Napoli, Campania e Calabria – Bari, Puglia e Basilicata – Molise – Latina – Roma – Abruzzi – Marche – Massa Carrara Alpi Apuane – Pisa-Lucca-Livorno – Firenze

4° SETTORE, presumibile inizio sfilamento ore 10:30

  • Protezione Civile 3° Raggruppamento
  • Friuli Venezia Giulia: Trieste – Gorizia – Carnica – Gemona – Cividale – Udine – Palmanova – Pordenone
  • Trentino Alto Adige: Alto Adige-Bolzano – Trento
  • Veneto: Cadore – Belluno – Feltre – Valdobbiadene – Vittorio Veneto – Conegliano – Treviso – Venezia – Padova – “Monte Ortigara” Asiago – “Monte Grappa” Bassano del Grappa – Marostica – Valdagno – Vicenza “Monte Pasubio” – Verona

5° SETTORE, presumibile inizio sfilamento ore 13:30

  • Protezione Civile 2° Raggruppamento
  • Lombardia: Valtellinese – Colico – Vallecamonica – Salò “Monte Suello” – Brescia – Luino – Lecco – Varese – Como – Bergamo – Monza – Milano – Cremona Mantova – Pavia
  • Emilia Romagna: Bolognese Romagnola – Modena – Reggio Emilia – Parma – Piacenza

6° SETTORE, presumibile inizio sfilamento ore 16:00

  • Protezione Civile 1° Raggruppamento
  • Valle d’Aosta: Aosta
  • Piemonte: Domodossola – Intra – Biella – Valsesiana – Ivrea – Omegna – Val Susa – Pinerolo – Torino – Saluzzo – Cuneo – Mondovì – Ceva – Novara – Vercelli – Asti – Casale Monferrato – Acqui Terme – Alessandria
  • Liguria: La Spezia – Imperia – Savona.

7° SETTORE, presumibile inizio sfilamento ore 18:30

  • Genova
  • Gonfalone della città di Brescia
  • Vessillo sezionale di Brescia con Consiglio direttivo sezionale
  • Striscione “Arrivederci a Brescia nel 2027”
  • Gruppo di 154 bandiere
  • Rappresentanza Ausiliari Grandi Eventi

Gli orari sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni

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