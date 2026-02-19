Dirotta su Cuba, 20 febbraio 2026 a Cervignano 

La Stagione di Musica del Teatro Pasolini di Cervignano – curata dall’Associazione Euritmica di Udine – prosegue con una band iconica degli anni Novanta che continua a farsi guidare dall’entusiasmo e dall’irresistibile spirito funky-groove.

Venerdì 20 febbraio 2026, alle 20.45 arrivano i “Dirotta su Cuba” con Gelosia 30th Bday, Let’s Celebrate Tour!

Accanto all’inossidabile front woman e cantante Simona Bencini, sul palco saranno Emiliano Pari alle tastiere, Stefano Profazi alla chitarra, Patrizio Sacco al basso, Vincenzo Protano alla batteria, Donato Sensini al sax e al flauto e Antonio Scannapieco alla tromba.

Era il 1995 quando uscì l’attesissimo ”Dirotta su Cuba” primo album dell’omonima band fiorentina, anticipato dal singolo “Gelosia”, vero e proprio tormentone della nuova corrente acid jazz italiana. Il successo fu enorme e “Dirotta su Cuba” ottenne il disco di platino. Dall’album furono estratti ben 5 singoli sempre in vetta alle classifiche dell’airplay radiofonico.



I festeggiamenti per quello splendido esordio continuano anche in questo inizio 2026, dopo oltre trent’anni dal miracoloso disco. I “Dirotta su Cuba”, capitanati dalla vulcanica Simona Bencini, dopo cambi di formazione e line-up, sono in ottima forma ed in piena attività con un live prorompente carico di energia e groove che sta infiammando la penisola.

“‘Dirotta su Cuba’ – racconta Simona – mi ha dato un’identità, come cantante e come artista e mi ha permesso di crescere, di misurarmi nei miei talenti e nei miei limiti. Metà della mia vita – avevo 20 anni quando sono entrata nella band – è stata permeata da questa avventura bellissima, con i suoi alti ed i suoi bassi, con le sue gioie e dolori, un’avventura che dura da oltre 30 anni”.

Per celebrare questo trentesimo compleanno i Dirotta su Cuba hanno pubblicato lo scorso maggio la versione in vinile in edizione limitata, del loro album d’esordio sorprendono tutti i fan, gli appassionati ed i collezionisti.

