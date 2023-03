Disabilità: La Pannocchia valido esempio integrazione socio-sanitaria

Tra i progetti la creazione della prima struttura per anziani con

disabilità del Fvg

Codroipo, 19 mar – Realtà come “La Pannocchia” sono esempio di

eccellenza di come si possa, e si debba, integrare la parte

sociale con quella sanitaria. La Regione non ha mai fatto mancare

il suo appoggio e sarà concretamente presente anche per il

progetto finalizzato alla creazione di una struttura residenziale

per persone anziane con disabilità che, al momento, non esiste in

Friuli Venezia Giulia. Per il progetto saranno messi a

disposizione 500mila euro. Sarà finanziato anche un volume che

ricorderà i coniugi Lisetta e Claudio Gremese, fondatori de “La

Pannocchia”.

Questi alcuni dei concetti espressi dal Vicegovernatore con

delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia che stamani è

intervenuto a Codroipo all’assemblea dell’associazione “La

Pannocchia” per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022, di

quello di previsione del 2023 e per il rinnovo del direttivo

dell’importante realtà del Terzo settore, attiva da più di

vent’anni. Presenti anche diversi primi cittadini dei Comuni

della zona.

Nel ringraziare soci, operatori e volontari, l’esponente

dell’Esecutivo ha confermato l’appoggio della Regione a “La

Pannocchia” anche per le progettualità che mette in campo con

costanza per favorire l’integrazione, la formazione e

l’educazione delle persone con disabilità che segue grazie a

diversi tipi di esperienze attivate negli anni: quella

residenziale, con 12 posti letto, quella attinente il centro

diurno, aperto dalle 8 alle 16 con attività di laboratorio e

animazione mirate, quella di “sollievo”, facendosi – carico per

un periodo – delle persone con disabilità, e quella dei “gruppo

appartamento” con 4 ospiti seguiti da un operatore che

sperimentano la possibilità di vivere il più possibile in

autonomia. Per il “gruppo appartamento” tra breve sarà attivo un

nuovo sito, grazie alla donazione dei coniugi Gremese.

Il direttivo dell’associazione, una realtà che opera in

convenzione con l’Azienda sanitaria universitaria Friuli

centrale, è stato rinnovato con la sostanziale conferma dei suoi

membri e l’ingresso di alcune nuove leve; si riunirà in un

momento successivo per eleggere il nuovo presidente o confermare

quello in carica.

Tra le progettualità inserite nella programmazione per il 2023,

oltre alla normale attività, come quella legata ai laboratori,

che spaziano dalla ceramica alla fotografia, dal disegno ad altre

attività creative, “La Pannocchia” programma altri tipi di

iniziative di respiro più ampio, in accordo con le famiglie, gli

operatori e lo staff dirigenziale. Tutte mirano a integrare gli

ospiti con il territorio, offrendo loro sempre nuove occasioni di

crescita – attività nella natura, nell’orto, teatrali, di

conoscenza del territorio -.

Per il 2023 la proposta a cui si guarda è quella di avvicinamento

agli animali, grazie a una collaborazione con un’associazione che

opera con gli amici a quattro zampe, in partenariato con

l’Associazione comunità del Melograno di Pradamano.

ARC/PT/al