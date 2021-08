Discussioni sul nuovo scudetto

Dal profondo del campionato di calcio italiano sta emergendo una nuova idea, l’idea di abbandonare il vecchio formato di campionato a favore di un sistema più moderno che utilizzi i playoff per decidere il titolo. Se questa è una buona idea o meno, solo il tempo potrebbe dirlo.

Cosa porta a questa idea?

La Serie A ha già subito una modifica in questo precampionato, il nuovo calendario asimmetrico, ma i cambiamenti non sembrano fermarsi qui. I club di punta della Serie A insieme alla FIGC hanno discusso della possibilità di riformare radicalmente riformare il campionato italiano di punta. Nell’incontro è stata discussa l’idea di ridurre il campionato a un campionato a 18 squadre e l’idea estrema di aggiungere un playoff e un playout. Le perdite che circondano questo argomento ci dicono che è più probabile che l’idea del formato a 18 squadre si realizzi, anche se l’idea di playoff e playout è ancora fluttuante.

Alla luce dei cambiamenti nel formato della Champions League, la Serie A deve sostanzialmente ridursi a una competizione a 18 squadre affinché i partecipanti abbiano un’equa possibilità. Questo perché il nuovo formato della UEFA richiede più partite da giocare, quindi per non esaurire i giocatori delle squadre partecipanti sono necessarie quattro partite di massima serie da rimuovere dal campionato nazionale.

È molto probabile che tutte le Big Five League riducono il numero delle loro squadre partecipanti a diciotto. Chi non farà questo passo avrà un grosso svantaggio negli scontri diretti contro le squadre più fresche. E tutte le scommesse sono sul lato più fresco. Nonostante questo, se parliamo dell’idea dei playoff radicali in Italia, allora questa supera tutti gli altri confini.

Calcio e Finanza è stata la prima a far luce su questa idea rivoluzionaria. Hanno detto che la stagione regolare sarà utilizzata come fattore per decidere le prime quattro, sei o anche otto squadre che avanzerebbero poi ai playoff. Questo è qualcosa di simile al successo televisivo dello sport negli Stati Uniti. Per le squadre meno performanti ci sarebbe un playout che deciderà chi sarà retrocesso in serie B. Purtroppo per i sostenitori del formato ci sono poche possibilità di essere omologati.

L’ambizione FIGC

L’uomo dietro questa idea rivoluzionaria non è altro che il rieletto capo della FIGC Gabriele Gravina. Quest’uomo ha una motivazione come nessun altro per lasciare un segno nel campionato italiano. L’idea è un fattore opposto al crescente potere della UEFA che vuole creare più patrimonio nel calcio. Fondamentalmente ciò che UEFA e FIFA stanno facendo è creare più giochi e fasi a gironi nelle loro competizioni al fine di proteggere i loro ascolti televisivi. Le federazioni calcistiche nazionali stanno facendo esattamente la stessa cosa nelle loro competizioni, danneggiando così i programmi della FIFA e dell’UEFA. Avere più partite a eliminazione diretta in estate significa che gli Europei UEFA e la Coppa del Mondo FIFA soffriranno dell’esaurimento dei giocatori.

Al giorno d’oggi il problema nel calcio è che i club tendono a mantenere aperto un filo diretto solo con la UEFA e ad aggirare la loro federazione nazionale. Gabriele Gravina potrebbe guadagnarsi la fiducia dei club conquistando più ascolti televisivi e quindi più sponsorizzazioni per i top club italiani.

Punto di vista dei club

Uno dei conflitti più antichi nel mondo del calcio è tra alcuni club e i due organismi internazionali. La cosa più importante è che per UEFA e FIFA non importa davvero quanto o quanto duramente i club lavoreranno con loro perché sono sempre alla ricerca di nuovi concorrenti e sponsor più grandi per il gioco.

I club ricevono poco o niente dai più grandi marchi mondiali come Heineken e Coca-Cola e così via perché tutto il potere dei marchi è concentrato sul mantenimento dei loro posti negli Europei e nei Mondiali.

Dopo che l’Italia ha vinto la UEFA Euro 2020, la squadra di calcio italiana era nota per due notevoli successi. In primo luogo, le maglie da calcio dell’Italia saranno vendute ufficialmente fino a Novembre poiché Puma ha dichiarato che non ci sono abbastanza materiali per soddisfare l’elevata domanda. In secondo luogo, gli ascolti televisivi degli Stati Uniti non sono mai stati così alti prima. Purtroppo c’è sempre un rovescio della medaglia. Il successo internazionale dell’Italia non risolve il problema in campionato. I top club italiani non possono eguagliare in termini di audience le coppe internazionali. La fanbase intorno alla lega è continuamente diminuita. E il problema è noto nei club di alto livello e anche in quelli di fondo.

Il problema di un campionato da 38 partite è che premia solo la migliore squadra che potrebbe mantenere al meglio la forma dei suoi giocatori per un’intera stagione. Gli appassionati di calcio si stanno stancando di vedere vincere sempre le stesse squadre, come l’egemonia della Juventus. Certo, gli sconvolgimenti possono capitare, vedi il nuovo caso dell’Internazionale Milano, ma gli sconvolgimenti sono rari e l’Inter sembra pagare il prezzo del suo successo perdendo la maggior parte dei suoi giocatori chiave. Il campionato italiano tende a rimanere un campionato noioso se nulla cambiasse.