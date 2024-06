Domenica 2 giugno JIMMY SAX al Castello di Susans per Sunset in the Castle

Tutto pronto per l’evento più atteso di inizio estate: Sunset in the Castle – Degustando il FVG, happening che unisce il meglio della musica internazionale e la migliore gastronomia made in Friuli Venezia Giulia in una venue da sogno, il Castello di Susans. Dopo Bob Sinclar e Benny Benassi, l’edizione 2024, in programma domenica 2 giugno (a partire dalle 17.00) vedrà protagonista la star mondiale del sassofono, Jimmy Sax. Con il suo sound unico, che gli ha permesso di imporsi sui palcoscenici più esclusivi del globo, il musicista e performer emozionerà e farà ballare il pubblico del castello all’ora del tramonto. Ma il live di Jimmy Sax sarà solo il culmine di una fittissima scaletta musicale che conterà anche il dj set di Tommy Vee, il progetto Apex Sound Inside Nature, e i set dei dj Manuel Zolli e DanielVitagliano.

Non solo musica ma anche tanta gastronomia. Dalle 17.00 alle 21.00 il pubblico potrà infatti degustare quattro pietanze abbinate a quattro vini regionali. Incluso nel prezzo del biglietto ecco quindi il crudo Bagatto con lo spumante Vigneti Pittaro, le sarde in saor del Ristorante Centopassi con la ribolla gialla Truant, Il frico burger di Cucina di Carnia con il friulano di Tenuta Luisa e la millefoglie di melanzana del Ristornate Belvedere con il refosco della Cantina Produttori Cormons. Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attivo il servizio di bus navetta gratuita dal parcheggio della Snaidero. Gli ultimi biglietti per la quarta edizione di Sunset in the Castle – Degustando il FVG, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con PromoTurismo FVG e Castello di Susans, sono ancora in vendita sui circuiti Ticketone e TicketSms e lo saranno anche alla biglietteria dell’evento fino alle ore 21.00. Info su www.promajano.it. Per prenotazioni è possibile contattare anche i numeri: +39 348 0165383 e +39 3490587353. Radio Piterpan è media partner dell’evento.

Francese di origine, Jim Rolland – questo il suo vero nome di Jimmy Sax -, con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Le sonorità deep – house, funky ed electro sono solo una parte del repertorio che l’artista propone durante le sue performance, vive ed energiche come poche al mondo. Nel i suoi concerti il sax sembra diventare un’estensione del suo stesso corpo, con un suono capace di catturare il pubblico, portando chiunque lo ascolti a danzare in un raro quanto magico e frizzante ritmo tropicale. Performer impareggiabile, vanta circa 1000 show negli ultimi 4 anni, nei quali ha toccato ogni latitudine e località di tendenza del globo, come St. Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun, solo per citare le più note. Con più di 475000 followers e 150 milioni di views su Youtube è in assoluto un topic trender delle ricerche su web. La residenza all’esclusivo Nikki Beach di St. Tropez, St. Barth, Cannes e Toronto, sono solo alcuni highlights di una carriera che è appena agli albori. Nel suo palmares ci sono decine di parties esclusivi e privati per tanti VIP e personaggi famosi di tutto il mondo, quali celebrities, modelle, famiglie reali e moltissime star internazionali.

Sunset in the Castle – Degustado il FVG è il grande evento che anticipa la 64° edizione del Festival di Majano, che vede già annunciati i concerti di Massimo Pericolo (20 luglio), Eiffel 65 e Marvin & Prezioso (29 luglio), Antonello Venditti (30 luglio), Russell Crowe & The Gentlemen Barbers (1° agosto), Wolfmother (4 agosto), Flogging Molly (7 agosto) e Gigi D’Agostino (8 agosto). Tutte le info su www.promajano.it .