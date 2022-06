Domenica 5 giugno a Bibione il primo atteso live del tour negli stadi di Ultimo

Conto alla rovescia a Bibione per il concerto di Ultimo, in programma domenica 5 giugno allo Stadio Comunale, primo dei tre grandi concerti, assieme a Salmo (1 luglio) e Max Pezzali (10 luglio), che accenderanno l’estate della località balneare in provincia di Venezia. L’appuntamento di domenica inaugurerà inoltre il tour “Stadi 2022” del cantautore romano che, in poco più di cinque anni di carriera, ha letteralmente conquistato la scena musicale italiana.

Il tour è prodotto da Vivo Concerti, Radio Italia è la radio ufficiale. Il concerto di Bibione è organizzato da Zenit srl e Fvg Live Srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione. Veniamo ad alcune informazioni logistiche utili al grande pubblico che raggiungerà Bibione nella giornata di domenica. Il traffico veicolare sarà interdetto in zona stadio nelle vie Timavo, Maja e del Sagittario. I parcheggi consigliati al pubblico sono gli spazi A1 in Via Pineda, e A2 in Via Pirano, con sosta a pagamento. Ulteriori stalli saranno quelli denominati A3 al Luna Park e A4 in Piazza del Mercato. La scaletta oraria della giornata vedrà l’apertura della biglietteria (posta all’angolo fra Via Timavo e Via Maja) a partire dalle 12.00; cancelli aperti a partire dalle 16.00 dagli ingressi di Via Timavo (unico accesso riservato anche ai posti di tribuna) e dai varchi a sud dello stadio, raggiungibili a piedi dal parco che affaccia su Piazza Mercato e Via Maja. L’inizio concerto previsto per le 21.30. Tutte le info su www.azalea.

Detentore di un record unico in Italia, mai prima un artista così giovane aveva portato la propria musica all’interno degli stadi, con una tournée di 15 date, dopo Bibione, il tour toccherà Firenze, Ancona, Torino, Napoli, Modena, Bari, Pescara, Catania, Roma e si concluderà a Milano con ben due date allo Stadio San Siro, entrambe sold out. Per questa tournée Ultimo, artista che ha già collezionato 16 dischi d’oro e 52 dischi di platino, reduce dalla collaborazione per il singolo “2step” con Ed Sheeran, canterà i suoi migliori successi. Porterà sul palco per la prima volta anche le canzoni presenti in “Solo” (doppio disco di platino), ultimo album del cantautore e primo autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records. Dal 2019 Ultimo è Goodwill Ambassador UNICEF e devolverà parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti di ULTIMO STADI 2022 ai progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo.

ULTIMO – Biografia

Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, nasce nel 1996 a Roma. All’età di quattordici anni comincia a scrivere canzoni e nel 2016 è il vincitore di “One Shot Game“, un concorso di musica hip hop organizzato dall’etichetta discografica indipendente Honiro, che poi lo produce. Nella primavera del 2017 Niccolò Moriconi viene scelto per aprire il concerto romano di Fabrizio Moro, e a settembre in occasione dell’Honiro Label Party sale sul palco al MACRO Testaccio. Il suo singolo di esordio si intitola “Chiave“, e anticipa “Ovunque tu sia” e “Sabbia“. Nel mese di ottobre del 2017 esce “Pianeti“, il primo album di Ultimo, che arriva al secondo posto nella classifica di iTunes. Il 15 dicembre, durante Sarà Sanremo, viene scelto come uno dei concorrenti per la categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2018, con la canzone “Il ballo delle incertezze“. Sul palco dell’Ariston arriva in prima posizione tra i giovani, e viene premiato anche con il Premio Lunezia per il miglior testo. Il 9 febbraio viene pubblicato il suo secondo album in studio, intitolato “Peter Pan“. Ad aprile Ultimo collabora con Fabrizio Moro, vincitore (in coppia con Ermal Meta) dell’ultimo Festival di Sanremo, per il brano “L’eternità (il mio quartiere)“. Nel mese di maggio dà il via al tour promozionale del suo disco, con date sold out e esibizioni anche al Palalottomatica di Roma e al Forum di Assago di Milano. Dopo aver collaborato con Sercho per “Tenebre” e con Mostro per “E fumo ancora“, pubblica il singolo “Poesia senza veli“. Intanto il suo album “Pianeti” si aggiudica il disco d’oro; “Il ballo delle incertezze” raggiunge poi il disco di platino, oltre a vedersi assegnato il Premio RTL 102.5 come miglior canzone radiofonica. Dopo aver vinto nella sezione Nuove proposte al Festival di Sanremo 2018, torna sul palco dell’Ariston l’anno seguente con il brano “I tuoi particolari”, con il quale si classifica al secondo posto e vince il premio TIMMUSIC per il brano più ascoltato in streaming.