Domenica delle Palme : l’Arcivescovo di Udine celebra la Messa in Cattedrale

Domenica 13 aprile, Domenica delle Palme, per i fedeli cattolici inizia la Settimana Santa, il periodo in cui si celebrano nel modo più intenso i più alti misteri della fede. L’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, inaugurerà la Settimana Santa con la Messa delle Palme alle 10.30 in Cattedrale a Udine.

Con la solenne Messa della Domenica delle Palme, inizia il 13 aprile la Settimana Santa, il periodo in cui i cristiani celebrano nel modo più intenso i più alti misteri della loro fede: la Passione, morte e resurrezione di Cristo Signore. In tutte le chiese del mondo, dunque anche nell’Arcidiocesi di Udine, i fedeli si riuniscono per benedire i rametti di ulivo e ricordare l’ingresso di Cristo a Gerusalemme, dove vivrà a sua volta i giorni culminanti della sua vita terrena.

L’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, presiederà una Santa Messa solenne alle ore 10.30 in Cattedrale, con diretta sull’emittente diocesana Radio Spazio. Nel pomeriggio, alle 16 sempre in Cattedrale, il presule presiederà la solenne preghiera dell’Adorazione eucaristica.

Da giovedì 17 aprile, invece, le celebrazioni del Triduo pasquale, culmine dell’anno liturgico per i fedeli cattolici.