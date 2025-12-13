Dream Gospel Choir from Harlem nei teatri di Udine, Pordenone e Trieste

Formato dalle nuove voci della scena contemporanea, dai cantanti della scena tradizionale che hanno militato nei cori più longevi di Harlem e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di New York, il Dream Gospel Choir è considerato dalla critica il più interessante coro della nuova scena gospel di Harlem, vero cuore pulsante e culla mondiale del gospel.

La sezione dei tenori si è esibita per due Papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI), due Presidenti degli Stati Uniti d’America (Carter e Obama) e per la Famiglia Reale, mentre la sezione femminile dei soprani ha collaborato con André Rieu, Ben Harper, Pharrell Williams e, nel 2022, si è esibita anche al Festival di Sanremo. Il Dream Gospel Choir nasce con l’obiettivo di oltrepassare le barriere culturali unendo migliaia di persone di nazioni e culture diverse, condividendo attraverso la propria musica i messaggi di amore, pace e armonia che hanno caratterizzato la tradizione del gospel sin dalla sua nascita.

Dopo il successo dello scorso anno nei principali teatri italiani, a grande richiesta i Dream Gospel Choir sono tornati in Europa. La nuova tournée – prodotta sempre da VignaPR – è partita il 2 dicembre da Lubiana, il 7 dicembre è arrivata in Italia e ora approda in Friuli Venezia Giulia per 3 concerti: il 10 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, l’11 dicembre all’Auditorium Concordia a Pordenone e il 15 dicembre al Politeama Rossetti di Trieste. Gli ultimi biglietti disponibili per i concerti a Udine e Trieste (Pordenone è già soldout) sono ancora in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e nelle biglietterie dei teatri.

In scaletta ci sono Amazing Grace, Oh Happy Day e tutti i brani del gospel tradizionale americano, che arrivano sin nel profondo dell’anima di chi le ascolta, diffondendo un messaggio di gioia e speranza. Ci sarà anche qualche incursione nella musica soul, nella musica blues e non mancherà il medley dedicato ai principali canti natalizi, in un emozionante incontro tra le melodie classiche e le sonorità contemporanee. I concerti del Dream Gospel Choir promettono di essere un’esperienza musicale unica, una rapsodia tra la sacralità del gospel tradizionale e le sue vibranti evoluzioni che lo caratterizzano.

DREAM GOSPEL CHOIR from Harlem

Tour 2025

10 DICEMBRE 2025 – UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

11 DICEMBRE 2025 – PORDENONE, Auditorium Concordia (soldout!)

15 DICEMBRE 2025 – TRIESTE, Politeama Rossetti

Gli ultimi biglietti sono in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e nelle biglietterie dei teatri.