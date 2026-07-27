Dropkick Murphys: martedì 28 alla Fiera della Musica di Azzano Decimo. Opening Agnostic Front e An Slua

Dopo gli apprezzati live di Kid Yugi e Elio e le Storie tese la storica Fiera della Musica di Azzano Decimo chiude con un grande concerto internazionale. I Dropkick Murphys, campioni assoluti del celtic punk di Boston, tornano in Italia per due grandi live, di cui uno solo in programma nel Nordest, martedì 28 luglio, in Piazza Libertà ad Azzano Decimo (Pn). Per l’occasione la band sarà affiancata anche da altre due proposte musicali: Agnostic Front e An Slua. Con le loro caratteristiche fisarmoniche, cornamuse e riff di chitarra, i Dropkick Murphys regalano sempre show unici: i loro concerti sanno far ballare, commuovere e cantare a squarciagola migliaia di persone con tutta l’allegria e la potenza della loro musica. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Azzano Decimo, nell’ambito della Fiera della Musica 2026, saranno ancora in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle 18.30. Porte aperte alle 19.00 e inizio esibizioni musicali previsto per le ore 20.00.

Dal 1996 la band fa musica perfetta per essere urlata all’ultimo giro di birra in un pub, in palazzetti e arene gremiti, o in uno stadio durante gli ultimi minuti di una rimonta leggendaria. La loro discografia include quattro album consecutivi entrati direttamente nella Top 10 di Billboard (Turn Up That Dial, 11 Short Stories Of Pain & Glory, Signed and Sealed in Blood, Going Out In Style), insieme all’album certificato oro The Warrior’s Code del 2005, che contiene il singolo doppio platino “I’m Shipping Up To Boston”. La musica dei Dropkick Murphys ha generato mezzo miliardo di streaming mentredagli anni ’90 ad oggi la band ha venduto silenziosamente oltre 8 milioni di dischi in tutto il mondo e ha registrato numerosi sold out in più continenti. I Dropkick Murphys sono tornati nel 2022 con il loro primo progetto completamente acustico, This Machine Still Kills Fascists, e l’anno successivo con Okemah Rising, due album che danno vita musicale a testi per lo più inediti del leggendario Woody Guthrie, curati per la band dalla figlia di Woody, Nora Guthrie. In un Alcatraz tutto esaurito a Milano lo scorso ottobre, i Dropkick Murphys hanno presentato al pubblico italiano il nuovo album For The People (2025), che coglie appieno il momento storico: un’espressione di umanità in un’epoca di incessante disumanizzazione, una promessa di speranza nell’era della paura, una dichiarazione di solidarietà in tempi di divisione. Chiunque abbia partecipato a uno show dei Dropkick Murphys, pogato a ritmo di “Rose Tattoo” o cantato a squarciagola i cori di “I’m Shipping Up To Boston”è diventato parte della loro famiglia allargata che ha conquistato tutto il mondo.