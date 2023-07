DRUSILLA FOER giovedì 6 luglio con “Eleganzissima Summer Tour” in Castello a Udine

Dopo l’apprezzatissimo concerto dei Boomdabash per la Notte Bianca di Udine, nuovo importante appuntamento in programma domani, giovedì 6 luglio, sul colle del Castello. A salire sul palco sarà la cantante, attrice, autrice, artista considerata un’autentica icona di stile,Drusilla Foer, che porterà in scena in versione aggiornata e estiva il suo recital “Eleganzissima”, ormai un format di culto in continua trasformazione. La data udinese del Summer Tour di Drusilla Foer, evento in esclusiva regionale, è organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, e inserita nel calendario di UdinEstate. I biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria (posta in Piazza Libertà) dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio spettacolo in programma alle 21.30. Tutte le info suwww.azalea.it.

Un successo clamoroso e consolidato già da qualche stagione, ma mai uguale a sé stesso, “Eleganzissima” è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente diMadame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. In scena con Madame Foer, autrice e interprete, i suoi musicisti, Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce in alcuni momenti alla chitarra classica il suo leggendario manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce con la sua Best Sound.

Fra gli eventi in programma nell’estate del Castello di Udine troviamo i live di Ruggero De I Timidi (26 luglio),Madame (28 luglio), Mario Biondi (2 agosto) e Diodato(6 agosto), e gli spettacoli di Barbascura X (8 luglio), Paolo Crepet (17 luglio), Filippo Caccamo (25 luglio) eFrancesco Cicchella (5 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .