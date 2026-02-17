Duran Duran 11 luglio 2026 a Villa Manin

L’11 luglio 2026 i Duran Duran saranno in concerto a Villa Manin, Codroipo (UD), per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana. La storica dimora friulana ospiterà una serata speciale in cui l’energia e il carisma di una delle band più iconiche della storia della musica incontreranno una cornice di straordinaria bellezza.

Il concerto, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e organizzato in collaborazione con VignaPR, FVG Music Live ed Erpac FVG, fa parte della rassegna “GoToPordenone&Friends”, programma che unisce Nova Gorica – Gorizia 2025 Capitale europea della cultura a Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. Una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative per valorizzare e coinvolgere tutto il territorio regionale nel 2026.

«È motivo di grande orgoglio per la Regione Friuli Venezia Giulia poter accogliere una delle band più iconiche della storia della musica internazionale come i Duran Duran, che scelgono Villa Manin per una delle tappe del loro tour italiano, all’interno della rassegna “GoToPordenone&Friends” – dichiara Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia – portando nel nostro territorio uno spettacolo di altissimo profilo artistico e simbolico. Parliamo di un gruppo che ha attraversato generazioni e confini, segnando in modo indelebile la cultura pop mondiale e continuando ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale. Un evento di assoluto rilievo che rafforza il ruolo del Friuli Venezia Giulia come terra capace di attrarre grandi produzioni culturali e musicali, valorizzando luoghi straordinari del nostro patrimonio storico e architettonico. Villa Manin si conferma così uno spazio d’eccellenza per i grandi eventi internazionali, in grado di coniugare spettacolo, cultura e promozione del territorio. I Duran Duran incarnano un’idea di musica che ha saputo evolversi nel tempo senza perdere forza e identità, parlando a un pubblico ampio e trasversale. Ospitarli a Codroipo, all’interno di una rassegna che sta contribuendo a rafforzare il posizionamento culturale del territorio, significa offrire al pubblico un appuntamento di respiro internazionale e, allo stesso tempo, consolidare l’immagine della nostra regione come destinazione culturale e turistica capace di competere nei grandi circuiti degli eventi dal vivo».

Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni ‘80 a oggi, i Duran Duran hanno ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, la band, composta dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), continua a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale, incarnando innovazione, eleganza e straordinaria potenza live. Il loro repertorio ha segnato intere generazioni. Brani come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World”, “The Reflex” e “Come Undone” sono diventati autentici inni globali, capaci di attraversare epoche e stili mantenendo intatta la loro forza.

La data di Villa Manin si inserisce in un mini tour italiano che porterà la band il 7 luglio alla Arena di Verona e il 9 luglio alla Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.

Le tre date italiane, prodotte da D’Alessandro e Galli, si preannunciano come eventi imperdibili: serate in cui la presenza scenica della band e l’intensità delle loro performance musicali si fonderanno con l’atmosfera straordinaria di luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano. L’Arena di Verona, la Reggia di Caserta e Villa Manin offriranno una cornice esclusiva a uno spettacolo pensato per celebrare una carriera senza tempo. Un’occasione rara per assistere dal vivo a uno dei gruppi più amati di sempre in contesti di assoluto prestigio: tre concerti destinati a diventare tra gli appuntamenti più attesi dell’estate musicale 2026.

DURAN DURAN LIVE:

7 Luglio – Arena Di Verona

9 Luglio – Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone Caserta

11 Luglio – Villa Manin Codroipo (UD)

Presale R101:

dalle 09.00 di Mercoledì 18 Febbraio alle 23.59 di Giovedì 18 Febbraio per iscriversi www.R101.it

Presale D’Alessandro e Galli:

dalle 09.00 di Mercoledì 18 Febbraio alle 23.59 di Giovedì 18 Febbraio per gli iscritti alla newsletter

General Sale

dalle 10.00 di Venerdì 20 Febbraio su www.ticketone.it