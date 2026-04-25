DURAN DURAN sabato 11 luglio 2026 a Villa Manin

L’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre concerti-evento nel nostro Paese, in tre tra i luoghi più suggestivi e prestigiosi d’Italia, per vivere delle serate assolutamente uniche, in cui l’energia e il carisma di una band leggendaria incontreranno scenari di incomparabile bellezza. Il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio alla Reggia di Caserta e sabato 11 luglio a Villa Manin a Codroipo (UD). Quest’ultima – promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e inserita nel programma di “GoToPordenone&Friends” – sarà l’unica data anche per i fan austriaci, sloveni e croati, ovvero un’occasione davvero speciale per tutta l’area alpino-adriatica.

I biglietti per il concerto – organizzato in collaborazione con VignaPR, FVG Music Live ed ERPAC FVG – saranno in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 20 febbraio online su Eilo.it, Ticketone.it, e sul circuito internazionale Eventim (Eventim.si, Eventim.hr, OeTicket.com), mentre dalle ore 9:00 di mercoledì 18 febbraio sarà attiva la speciale prevendita di R101 (www.r101.it) e per gli iscritti alla newsletter di D’Alessandro e Galli.

«È motivo di grande orgoglio per la Regione – dichiara il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga – poter accogliere una delle band più iconiche della storia della musica internazionale come i Duran Duran, che scelgono Villa Manin per una delle tappe del loro tour italiano, all’interno della rassegna “GoToPordenone&Friends”, portando nel nostro territorio uno spettacolo di altissimo profilo artistico e simbolico. Parliamo di un gruppo che ha attraversato generazioni e confini, segnando in modo indelebile la cultura pop mondiale e continuando ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale.Un evento di assoluto rilievo che rafforza il ruolo del Friuli Venezia Giulia come terra capace di attrarre grandi produzioni culturali e musicali, valorizzando luoghi straordinari del nostro patrimonio storico e architettonico. Villa Manin si conferma così uno spazio d’eccellenza per i grandi eventi internazionali, in grado di coniugare spettacolo, cultura e promozione del territorio.

I Duran Duran incarnano un’idea di musica che ha saputo evolversi nel tempo senza perdere forza e identità, parlando a un pubblico ampio e trasversale. Ospitarli a Codroipo, all’interno di una rassegna che sta contribuendo a rafforzare il posizionamento culturale del territorio – conclude Fedriga – significa offrire al pubblico un appuntamento di respiro internazionale e, allo stesso tempo, consolidare l’immagine della nostra regione come destinazione culturale e turistica capace di competere nei grandi circuiti degli eventi dal vivo».

Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, i Duran Duran hanno ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, la band, composta dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), continua a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale, incarnando innovazione, eleganza e straordinaria potenza live. Il loro repertorio ha segnato intere generazioni. Brani come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World”, “The Reflex” e “Come Undone” sono diventati autentici inni globali, capaci di attraversare epoche e stili mantenendo intatta la loro forza.

Le tre date italiane, prodotte da D’Alessandro e Galli, si preannunciano come eventi imperdibili: serate in cui la presenza scenica della band e l’intensità delle loro performance musicali si fonderanno con l’atmosfera straordinaria di luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano. L’Arena di Verona, la Reggia di Caserta e Villa Manin offriranno una cornice esclusiva a uno spettacolo pensato per celebrare una carriera senza tempo. Un’occasione rara per assistere dal vivo a uno dei gruppi più amati di sempre in contesti di assoluto prestigio: tre concerti destinati a diventare tra gli appuntamenti più attesi dell’estate musicale 2026

DURAN DURAN

“GoToPordenone&Friends”

SABATO 11 LUGLIO 2026 (inizio ore 21:00)

VILLA MANIN, CODROIPO (UD)

Prezzi dei biglietti:

Platinum € 150,00 + dp

Gold € 120,00 + dp

Silver € 100,00 + dp

Poltronissima € 85,00 + dp

Poltrona € 69,00 + dp

Posto in piedi € 60,00 + dp

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 20 febbraio online su Eilo.it, Ticketone.it e sul circuito internazionale Eventim (Eventim.si e Eventim.hr).