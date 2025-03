È morto Bruno Pizzul a 86 anni. I messaggi di cordoglio

E’ mancato all’ospedale di Gorizia Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo. Aveva 86 anni. Era nato a Udine l’8 marzo 1938.

“Bruno Pizzul è stato un grande uomo e l’incarnazione del giornalismo sportivo. Con la sua voce è stato al fianco di intere generazioni di appassionati di calcio in tutti i momenti di passione che solo l’amore per lo sport è capace di regalare. Oggi se ne va una parte importante della storia del nostro Paese e anche della nostra terra, che lui ha sempre amato profondamente. A nome della Regione voglio quindi esprimere il più profondo cordoglio alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di profonda sofferenza”. Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha voluto esternare la vicinanza dell’intero Friuli Venezia Giulia ai congiunti del grande giornalista sportivo Bruno Pizzul, scomparso a Gorizia all’età di 86 anni. Fedriga ha evidenziato che “nella sua lunghissima carriera Pizzul è stato un cronista di razza, presente ai più importanti eventi sportivi del mondo, ma il suo animo è rimasto sempre legato alla sua terra, il nostro Friuli Venezia Giulia, e ai suoi valori fondanti, che ha sempre incarnato con passione e straordinaria umanità”. “Questa è una giornata triste per il Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo perso un grande uomo che, con straordinaria generosità e umiltà, ha dato moltissimo all’intero Paese e sicuramente avrà sempre un posto speciale nel cuore di tutti i nostri corregionali e di tutti gli amanti dello sport”, ha concluso il governatore.

“Ci lascia un uomo profondamente legato al suo territorio, amato e stimato dalle nostre comunità. Una voce inconfondibile, brillante e sempre elegante. Un uomo di cultura e di sport, che ha sempre portato il Friuli nel cuore. Bruno Pizzul ha interpretato con garbo, arricchendola anche nella terminologia, una delle grandi passioni della nostra regione, quella del calcio. È entrando nelle case di tutti con signorilità, lasciando un segno indelebile nel sentire di ognuno di noi, contribuendo a far conoscere il Friuli e la sua cultura in Italia e nel mondo”. Queste le parole del vicegovernatore con delega allo Sport del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil, che si stringe alla famiglia del giornalista sportivo friulano Bruno Pizzul.

“Sia nella professione sia nelle sue passioni di vita, Bruno Pizzul è stato un uomo che ha colto sempre l’occasione di raccontare la sua terra d’origine, il Friuli Venezia Giulia, regione che ha amato profondamente, diventandone di fatto uno degli ambasciatori più illustri e ben voluti”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, nell’esprimere il suo cordoglio alla famiglia del giornalista friulano Bruno Pizzul, mancato a Gorizia all’età di 86 anni.

“La nostra Regione ha perso una delle sue voci più belle ed emozionanti, che ha saputo raccontare il calcio e lo sport con grande professionalità, valorizzando le proprie radici – ha detto -. Bruno Pizzul era un uomo profondamente innamorato della sua terra, che ha portato con sé in ogni momento della carriera e della vita, anche facendo conoscere la lingua friulana, che parlava orgogliosamente, attraverso le televisioni nazionali. Oggi abbiamo perso un grande giornalista sportivo, che incarnava i valori profondi dello sport, e un grande friulano”. Così l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia del giornalista sportivo Bruno Pizzul, scomparso a 86 anni.

Serracchiani, giornalista e cittadino illustre del Fvg “Bruno Pizzul è stata la voce che ci ha accompagnato in momenti incredibili della nostra storia sportiva. Una voce inconfondibile. Ci lascia un grande giornalista, un cittadino illustre del Friuli Venezia Giulia. Ciao Bruno. Un abbraccio forte a Fabio e alla famiglia tutta”. Lo scrive sui suoi social la deputata Debora Serracchiani.

Ciriani : “Voce inconfondibile che ha accompagnato generazioni di tifosi”. “La sua voce inconfondibile ha accompagnato generazioni di appassionati di calcio e nel momento in cui la sua lunga ‘diretta’ si è conclusa mi sento di esprimere la mia più intima gratitudine, anche per il legame che in tutta la sua carriere ha saputo mantenere con il suo Friuli” queste le parole dell’eurodeputato Alessandro Ciriani (Fdi-Ecr) nell’esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Bruno Pizzul.

Il cordoglio del presidente della Camera di Commercio Pn-Ud Giovanni Da Pozzo. «Un grande uomo, un grande friulano. Bruno Pizzul, con la sua discrezione e compostezza, la sua professionalità, la sua cultura mai ostentata, la sua simpatia genuina e mai sopra le righe, è stato amato da tutti ed è stato un grande simbolo del Friuli più vero, umano, positivo, in tutta Italia e non solo. La sua scomparsa ci rattrista profondamente, ma il suo sarà un ricordo indelebile, racchiuso nella sua voce inconfondibile: resta nel cuore di ogni tifoso, di tutti i friulani, ma anche di tutta l’Italia che ha saputo rappresentare, raccontare, riunire di fronte alle tv innumerevoli volte. Abbiamo avuto modo di incontrarci in tante occasioni: sempre disponibile a collaborare, con grande umiltà e benevolenza, anche per promuovere la sua terra, le sue bellezze, le sue formazioni sociali, la sua economia. Personalmente e a nome di tutto il mondo produttivo che la Camera di Commercio rappresenta, invio un forte abbraccio alla sua grande famiglia».

“Ci uniamo al cordoglio del Friuli e dell’intera regione nel ricordo della grande figura di Bruno Pizzul. La tristissima notizia della sua scomparsa ci colpisce e ci rattrista, come e forse più dei milioni di italiani che lo hanno seguito con passione e affetto nelle sue telecronache. È stato un grande che ha praticato il rigore professionale del giornalista riscaldandolo con una vivacissima intelligenza e una sottile ironia. Ci stringiamo in un abbraccio a tutta la famiglia”. È il messaggio del sindaco di Ruda (Udine) e presidente dell’assemblea regionale del Pd del Friuli Venezia Giulia Franco Lenarduzzi, per la scomparsa di Bruno Pizzul, grande giornalista sportivo italiano e friulano.