Economia: Bini, Casa moderna esempio per rilancio modello fieristico

Martignacco (Ud), 3 ott – “Salvaguardare i territori, i luoghi,

la storia, le tradizioni, i processi di sviluppo e di

aggregazione vuol dire anche saper rilanciare la ‘mission’ di una

rassegna come la Mostra della casa moderna, che rappresenta da 67

anni un riferimento per i settori economico produttivi del Friuli

Venezia Giulia, in particolare quelli dell’arredo legno, ma anche

per tante aziende e cittadini in quanto è occasione di scambio di

informazioni, conoscenze, opportunità anche economiche, proprio a

vantaggio di un settore tra quelli maggiormente colpiti dal

‘lockdown’, qual è l’arredo-legno, traendo dalla ripartenza, da

questa ripartenza, un’occasione di rilancio verso un nuovo

modello espositivo che tenga conto della sicurezza anti pandemia,

ma nel contempo favorisca l’intero tessuto economico-produttivo

verso nuove strategie e modalità, al passo con tutte le

opportunità offerte dalle nuove tecnologie, per traguardare verso

il futuro l’intera economia del Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha evidenziato l’assessore alle Attività produttive e al

Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo, assieme al presidente

del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, alla cerimonia

inaugurale della 67. Casa moderna-abitare con passione, aperta al

quartiere fieristico di Torreano di Martignacco fino a domenica

11 ottobre; un’edizione speciale, del tutto particolare che,

grazie al supporto della Regione, offre finalmente agli

interessati anche l’opportunità per una visita virtuale agli

stand dei 170 espositori e che con la folta presenza di aziende,

impensabile soltanto pochi mesi fa, “è la testimonianza – come ha

rilevato Bini- della capacità di resistenza e di resilienza di

buona parte del sistema economico regionale, dimostrata anche dal

saper guardare al futuro con prospettive nuove e diverse,

adeguate al cambiamento epocale in corso”.

“Proprio dalla chiusura forzata – ha aggiunto Bini – non soltanto

le aziende, ma anche il mondo fieristico debbono saper cogliere

l’occasione per innovare modelli oramai obsoleti: ed ecco che,

così come nelle situazioni di crisi nascono i ritrovati e le più

grandi scoperte, il Friuli Venezia Giulia può oggi presentare

forse la prima rassegna in Italia, tra le più consolidate e

importanti del sistema espositivo regionale, in grado non solo di

proporsi al pubblico dopo il ‘lockdown’ e la ripartenza, ma anche

di presentarsi con un modello in rete che offre, e offrirà, agli

stessi operatori presenti nuove occasioni di mercato.

“La Regione, dunque – ha precisato l’assessore – si è proposta

come soggetto attivo per il rilancio delle fiere, così come lo

sarà per l’utilizzo delle cospicue risorse che l’Ue, ma anche la

stessa Amministrazione regionale, metteranno a disposizione del

mondo delle imprese, per favorire il rilancio dell’economia

locale e il suo riposizionamento, non soltanto sui mercati

esteri, ma anche su quelli nazionali. La Regione Friuli Venezia

Giulia – ha concluso Bini – c’è al fianco degli imprenditori e

continuerà a esserlo”.

ARC/CM/Red