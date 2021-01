Edilizia: Pizzimenti-Rosolen, 61 mln nel ’21-’23 a scuole pordenonesi

Pordenone, 22 gen – Oltre 61 milioni di euro verranno

investiti dalla Regione nel triennio 2021-2023 a favore delle

scuole superiori del Friuli occidentale sia per la realizzazione

di nuovi edifici e interventi di manutenzione straordinaria sia

per le spese di funzionamento degli istituti esistenti.

Ad illustrate i dati sono stati gli assessori regionali alle

Infrastrutture Graziano Pizzimenti e all’Istruzione Alessia

Rosolen, insieme al commissario dell’Ente di decentramento

regionale (Edr) Augusto Viola nel corso di una conferenza stampa

svoltasi a Pordenone alla presenza del sindaco Alessandro

Ciriani.

Nello specifico, della cifra complessiva destinata alla Destra

Tagliamento, 18,5 milioni verranno utilizzati per spese di

funzionamento e manutenzione ordinaria mentre 42,5 milioni

saranno destinati a spese di investimento. Il programma triennale

delle opere di edilizia scolastica è stato approvato

all’unanimità lo scorso mese di dicembre dalla conferenza

territoriale, della quale fanno parte i sindaci dei comuni in cui

si trovano gli edifici delle scuole superiori.

Tra le opere di maggior rilievo previste figurano, tra l’altro,

la costruzione del nuovo plesso in via Poffabro a Pordenone, il

cui valore delle opere ammonta a 10,5 milioni di euro, la

parziale demolizione e ricostruzione delle palestre del liceo

Grigoletti (5,5 milioni), l’adeguamento sismico ed

efficientamento energetico dell’istituto Torricelli di Maniago

(4,8 milioni) e dell’Ipsia Zanussi sempre di Maniago (4,2

milioni) nonché l’ampliamento dell’Ipsia di Brugnera (2 milioni).

Particolare attenzione verrà poi riservata anche all’Auditorium

di via Interna, per il quale sono stati messi a bilancio due

specifici stanziamenti per complessivi 255 mila euro, che

serviranno per la manutenzione straordinaria interna e il

rifacimento delle facciate. Partiranno invece tra qualche

settimana la costruzione del nuovo edificio scolastico di via

Interna a Pordenone, i cui lavori ammontano a 8,8 milioni di

euro. In questo caso è stata già individuata la ditta che

provvederà all’edificazione della struttura.

“Le risorse che sono state destinate agli edifici scolastici

dell’ex provincia di Pordenone – ha spiegato l’assessore

Pizzimenti – sono di notevole importanza e tengono conto della

necessità di procedere in prima battuta all’adeguamento sismico.

La sicurezza delle scuole che ospitano gli studenti è la

principale priorità che ci siamo dati e che perseguiremo con

interventi puntuali in diverse strutture, a cui si aggiungeranno

una serie di manutenzioni straordinarie spalmate sul triennio per

il rifacimento delle coperture e delle facciate. Infine sono

previsti importanti lavori che riguarderanno l’efficientamento

energetico degli istituti”.

Oltre ai fondi già a bilancio per il territorio pordenonese,

Pizzimenti ha poi messo in risalto il fatto che la Regione ha

stanziato altri fondi ai quali potrà accedere anche la Destra

Tagliamento. “L’amministrazione – ha detto l’esponente

dell’esecutivo – ha già stanziato per il triennio ’21-’23 altri

29 milioni di euro per importanti interventi di edilizia

scolastica a favore dell’intero territorio regionale al quale

potrà accedere anche l’Edr di Pordenone partecipando ad un bando

che è in corso di predisposizione da parte degli uffici della

Regione”.

Dal canto suo, l’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen ha

posto in risalto il grande lavoro di armonizzazione che la

Regione ha compiuto per lo sviluppo degli istituti superiori del

Friuli Venezia Giulia. “Abbiamo lavorato – ha spiegato

l’assessore – per programmare in maniera puntuale e dettagliata

gli interventi necessari nelle scuole di secondo grado, venendo

così incontro anche alle richieste che provengono dal territorio.

Superate le difficoltà e le esigenze legate all’emergenza Covid,

abbiamo sostenuto le proposte dei piani presentatici dagli Edr, a

loro volta approvati precedentemente dalle conferenze

territoriali. Oltre agli investimenti per l’edilizia, si

aggiungono altri 19 milioni già in bilancio per la connettività

degli istituti scolastici presenti in tutto il territorio

regionale, poste che dimostrano come la scuola sia al centro

dell’agenda politica della Regione”.

