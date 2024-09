EDOARDO FERRARIO al Politeama Rossetti di Trieste il 13 gennaio 2025 

Comico, attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo, doppiatore, Edoardo Ferrario si è affermato al grande pubblico come una delle voci e dei volti più brillanti e originali della stand up italiana.

Dopo una lunga gavetta che lo ha visto, già dal 2012, in televisione e radio (Un Due Tre Stella, La prova dell’otto, Quelli che il Calcio, Black Out, etc.), nel 2019 è stato il primo italiano a realizzare un Comedy Special per Netflix e nello stesso ha iniziato a esibirsi anche nei club europei (Londra, Berlino, Amsterdam) con lo spettacolo “Diamoci un tono”, che è poi approdato su Rai Play e su Rai 3. Nel 2020 ha scritto il libro di racconti edito da Mondadori “Siete persone cattive – Storie comiche di mostri italiani” e ha condotto con Luca Ravenna il podcast “Cachemire – Un podcast morbidissimo”, cui è seguito nell’estate dello stesso anno il trionfale “Cachemire Summer Tour” che ha toccato tutte le maggiori città italiane.

Il grande successo di pubblico per Edoardo Ferrario è arrivato nell’ultimo anno in cui è stato il comico fisso della Gialappa’s Show su TV8 ed è stato l’indiscusso protagonista dell’ultima edizione di “LOL 4 – Chi ride è fuori”, mentre su Sky ha interpretato il ruolo del produttore, Pier Paolo Peroni, nella serie “Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883”.

Oggi viene annunciato “Performante”, il nuovo spettacolo di stand-up comedy che debutterà il 21 novembre al Brancaccio di Roma e porterà Edoardo Ferrario sui palcoscenici dei principali teatri italiani: l’unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia – organizzato da VignaPR e FVG Music Live – è previsto il 13 gennaio 2025 al Politeama Rossetti di Trieste. I biglietti sono già in vendita online su Ticketone.it, Vivaticket.it, alle biglietterie del teatro e nei punti vendita autorizzati.

SCHEDA SPETTACOLO

Tempi duri per i pigri e i poco mondani: non è più tollerata alcuna forma di ozio o di privacy, e oggi anche l’elettrauto sotto casa deve fare show business. Quindi manteniamo la calma e confrontiamoci con i temi che tediano le nostre pause pranzo: crisi climatica, iper-esposizione mediatica, ex compagni delle elementari riesumati come venditori di NFT, valutare se intraprendere la professione di neurologo o quella di streamer, la nostalgia di epoche vissute l’altro ieri, la suscettibilità estrema e il lavoro non retribuito dell’offeso telematico, la casa in campagna come unica possibilità residenziale, la motivazione dei guru disperati, la necessità di sentirsi un eroe e poi la speranza che, nonostante tutto, l’intelligenza artificiale possa risolvere tutti i nostri problemi, compreso quello della sua esistenza. Le certezze sono sempre meno ma, in un’epoca in cui siamo tutti chiamati a essere performanti, l’unico lusso al quale ambire è il tempo perso. Non è forse evidente?

EDOARDO FERRARIO

“PERFORMANTE”

TRIESTE, Politeama Rossetti

13 GENNAIO 2025 (inizio ore 21:00)

Prezzo dei biglietti:

Platea A € 35,00 + dp

Platea B € 32,00 + dp

Platea C € 30,00 + dp

Prima Galleria € 26,00 + dp

Seconda Galleria € 23,00 + dp

Loggione € 20,00 + dp

I biglietti sono già in vendita online su Ticketone.it, Vivaticket.it, alle biglietterie del Teatro Rossetti e nei punti vendita autorizzati.