ELEAZARO martedì 2 luglio al Castello di Udine

Dissacrante sul palcoscenico e riservato nella vita, ELEAZARO ROSSI è uno dei più importanti nomi della nuova scena comica italiana. Ha debuttato nel 2018 salendo per la prima volta su un palco di stand-up comedy, l’anno successivo è stato dapprima selezionato da Comedy Central per il cast della sesta stagione del programma “Stand Up Comedy” e poi ha preso parte alla trasmissione televisiva “Battute?”, andata in onda su Raidue. Successivamente è stato riconfermato anche per il cast della settimana stagione di Stand Up Comedy in onda su Sky e dal 2022 è entrato a far parte de Le Iene.

Quando non indossa la divisa da Iena, veste quella “total black” in cui rappresenta sé stesso e racconta la propria visione del mondo. Eleazaro è diventato noto grazie ai suoi monologhi irriverenti e dissacranti che affrontano le più svariate tematiche, dalla femminilità alla paternità, passando per le relazioni uomo/donna, pronunciati prima sul web sul canale YouTube di Comedy Central, poi sui social (ha più di 130 mila followers su Instagram) e poi sui palcoscenici dei teatri italiani, nella scorsa stagione con lo spettacolo “L’ora di religione” che ha registrato oltre 30.000 presenze e quest’anno con il nuovo spettacolo “Grande Figlio di P*****A”.

Dopo il successo invernale nei teatri, il nuovo spettacolo di Eleazaro sta approdando nelle principali rassegne estive e arriva finalmente al Castello di Udine che martedì 2 luglio (apertura porte ore 20:00, inizio spettacolo ore 21:00) ospiterà la sua unica data estiva in Friuli Venezia Giulia, per la quale sono già stati venduti oltre 1.000 biglietti, a ulteriore riconferma dell’apprezzamento anche da parte del pubblico friulano. Gli ultimi biglietti disponibili per l’evento – organizzato da FVG Music Live e VignaPR – sono acquistabili online su Ticketone.it e martedì sera anche alla cassa in Piazza Libertà a Udine.

ELEAZARO – MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024 (inizio ore 21:00) UDINE, CASTELLO

Prezzi dei biglietti:

Poltronissima gold € 30,00 + dp

Poltronissima numerata € 25,00 + dp

Poltrona numerata € 20,00 + dp

Biglietti in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e la sera del 2 luglio alla cassa in piazza Libertà a Udine