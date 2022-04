Elementi essenziali di cybersicurezza per l’uso delle criptovalute nelle transazioni con i casinò online

Le criptovalute e la tecnologia blockchain sono un argomento che ruba le luci della ribalta, specialmente quando si tratta di gioco d’azzardo online. Anche se l’intera scala di utilizzo delle valute digitali rimane sconosciuta, le cifre indicano che, mentre il numero di criptovalute era di appena 66 nel 2013, nel luglio 2021 il loro numero ha superato i 6.000, il che rappresenta un notevole incremento.

Tuttavia, si scopre che le 20 principali valute digitali rappresentano circa il 90% del mercato e, contrariamente a quanto molti giocatori potrebbero considerare, adesso il Bitcoin non è la criptovaluta più scambiata. È interessante notare che, in base al volume di scambio, è Tether a prendere il comando, ed è seguito da Bitcoin ed Ethereum, con i primi due che sono gli unici ad aver raggiunto i 100 miliardi di dollari.

La popolarità delle criptovalute sta crescendo per un motivo, tanto più quando si tratta di gioco d’azzardo online, e i giocatori preferiscono usarle per l’efficienza, la sicurezza, le transazioni fulminee e l’anonimato che offrono. Continuate a leggere per scoprire quali sono gli elementi essenziali per utilizzare le criptovalute mentre si gioca online, secondo casinoguardian.it.

Scegliere un casinò online orientato alle criptovalute

Prima di tutto, i giocatori dovrebbero assicurarsi di essere pienamente consapevoli di ciò in cui si stanno cacciando con le criptovalute. Affinché i giocatori si assicurino che la loro sessione di scommesse sia priva di problemi come una passeggiata al parco, dovrebbero prima conoscere il modo in cui funzionano le criptovalute e, naturalmente, soppesare i loro pro e contro per determinare se andranno a loro vantaggio.

Una delle prime cose che i giocatori dovrebbero considerare prima di andare avanti con la loro sessione di scommesse usando le criptovalute è se il casinò virtuale scelto è in regola. Prima di creare un account, gli appassionati del gioco d’azzardo dovrebbero sempre prendersi il tempo di indagare sulla reputazione dell’operatore, e uno dei modi migliori per farlo è quello di controllare le recensioni degli utenti già esistenti.

Allo stesso modo, gli appassionati di gioco dovrebbero sempre assicurarsi che la società che gestisce il casinò online da loro preferito sia credibile e affidabile e che vengano prese tutte le misure di protezione necessarie.

Mentre cercano un casinò online crypto-friendly, gli appassionati di gioco dovrebbero decidere se preferiscono usare una piattaforma ibrida o una piattaforma solo crypto. Con il primo tipo di casinò interattivo, il loro cassiere funziona con valute fiat e criptovalute, mentre nel secondo caso i giocatori possono contare su transazioni di sole cripto

Evitare il Wi-Fi

Non importa se stai per iniziare a giocare in un casinò online solo cripto o normale, è sempre sconsigliabile usare il Wi-Fi pubblico. L’utilizzo di tali reti pubbliche può rendere i giocatori molto più esposti ai truffatori in quanto ottenere l’accesso alle loro informazioni sensibili sarà molto meno impegnativo.

L’uso di un VPN è qualcosa che i giocatori dovrebbero considerare di adottare al fine di rimanere al sicuro, in quanto l’utilizzo di un tale servizio renderà possibile nascondere il loro indirizzo IP e la loro posizione attuale.

Il significato del portafogli di criptovalute scelto

Molto probabilmente sei già a conoscenza del fatto che è possibile incassare le criptovalute che hai dall’exchange usato e spostarle in un portafogli, cosa che non avviene con le azioni, per esempio.

Ci sono diverse cose che gli appassionati di casinò dovrebbero considerare quando scelgono un portafogli per conservare i Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta, tra cui l’esperienza utente complessiva, il costo e le criptovalute supportate. In base al portafogli scelto, i giocatori saranno autorizzati a scambiare tra un diverso numero di criptovalute, impostare commissioni di transazione personalizzate, decidere se preferiscono usare un portafogli standard o uno simile che vanta l’autenticazione a due fattori, e così via. Mentre decidono, i giocatori dovrebbero anche stabilire se preferiscono un software chiuso o open-source.

Tutto quello che c’è da sapere sui giochi di casinò dimostratamente equi

Mentre piazzano le loro scommesse usando le criptovalute, gli appassionati di gioco d’azzardo possono determinare se i risultati del gioco che hanno scelto sono equi usando la tecnologia provably fair. Tre elementi della tecnologia sono utilizzati per permettere ai giocatori di controllare se i risultati del gioco non sono falsati a loro danno, tra cui l’hashing, i generatori di semi e un generatore di numeri casuali.

Prima di procedere con le loro scommesse con denaro reale, gli appassionati di gioco riceveranno un hash criptato del seme del server, il che significa che non può essere cambiato mentre si gioca. Il seme viene utilizzato per produrre numeri che vengono poi inclusi negli algoritmi che entreranno in gioco per determinarne il risultato. In questo tipo di giochi, sono i giocatori ad aggiungere il seme che viene poi criptato, rendendo così impossibile per il casinò manomettere il risultato del gioco.

Questo significa anche che il controllo da parte di agenzie di accreditamento indipendenti non è affatto necessario.

I vantaggi di giocare ai giochi di casinò con le criptovalute

Gestire i vostri fondi usando le criptovalute mentre giocate online ha una serie di vantaggi, e la ragione più ovvia per cui tali casinò online riscuotono successo tra i giocatori è che sono molto più accessibili. Normalmente, il processo di registrazione è significativamente ottimizzato per la semplice ragione che gli appassionati di gioco d’azzardo non sono tenuti a inserire così tante informazioni come nei normali casinò basati sul web.

L’anonimato e la privacy che tali siti di scommesse offrono è ancora un’altra ragione per cui i giocatori tendono ad affidarsi ai casinò online crypto-friendly. Quando si uniscono a un casinò online orientato alle criptovalute, i giocatori possono evitare di condividere i loro dati bancari o personali perché i loro pagamenti saranno convalidati attraverso la blockchain pubblica.

La velocità con cui i pagamenti vengono effettuati non dovrebbe essere trascurata, e a differenza delle transazioni effettuate attraverso soluzioni bancarie ordinarie che a seconda della loro direzione potrebbero richiedere diversi giorni per essere completate, i depositi e i prelievi eseguiti attraverso le criptovalute sono istantanei. Per non parlare del fatto che i depositi e i prelievi eseguiti attraverso le criptovalute sono molto più convenienti delle transazioni effettuate con i metodi di pagamento standard.