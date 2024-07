Eleonora Paron di Udine e Giulia Crosara di Trieste alle prefinali nazionali di Miss Italia

A Cordenons (Pn) ieri sera sono iniziate le finali regionali di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia dove sono stati assegnati due titoli validi per l’ammissione alle prefinali nazionali dell’ottantacinquesima edizione del concorso.

Il titolo di “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia” se lo è aggiudicato Eleonora Paron, diciannove anni di Udine, ha conseguito la maturità al liceo linguistico ed ha una grande passione per l’equitazione, sport che pratica da undici anni partecipando anche a diverse gare a livello regionale. Lavora in un maneggio.

La fascia di “Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia” è invece andata a Giulia Crosara, diciannove anni di Trieste. Giulia ha conseguito la maturità al liceo scientifico e si è iscritta al test di ammissione all’Università, facoltà di Ingegneria Gestionale.

Eleonora e Giulia sono quindi ammesse alle prefinali Nazionali di “Miss Italia” che si terranno a Numana (An) presso il Centro Vacanze De Angelis.

Quattordici le concorrenti protagoniste dello spettacolo presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, organizzato dal Comune di Cordenons, Confartigianato Imprese Pordenone, CATA FVG e coordinato dall’agenzia “modashow.it”.

Le varie sfilate sono state intervallate da applaudite esibizioni di ballo proposte da Stefano ed Alessia; sono intervenuti poi sul palco per portare i saluti al pubblico ed alle concorrenti Andrea Delle Vedove, Sindaco di Cordenons e Silvano Pascolo Presidente Confartigianato Pordenone.

In regalo per le vincitrici due preziosi gioielli “Miluna” offerti da “Aleola” di Pinzano al Tagliamento; per le acconciature delle Miss sono intervenuti i parrucchieri “Framesi” del salone “Acconciature Roberta” di Monfalcone e Grado.

In attesa della finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma venerdì 23 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, proseguono le selezioni, tutti i venerdì, in diretta dagli studi televisivi di Telefriuli.

Per partecipare a “Miss Italia” bisogna avere un’età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2024) ed i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.