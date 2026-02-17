ELIO E LE STORIE TESE alla Fiera della Musica di Azzano Decimo. 27 luglio 2026

Gli Elio e le Storie Tese, la band più irriverente e dissacrante della musica italiana, amatissima da un pubblico transgenerazionale, annunciano oggi un nuovo concerto, parte della loro tournée dal titolo “À la carte”, che sorprenderà, divertirà e emozionerà il pubblico dei più importanti festival dell’estate italiana. Questo nuovo capitolo del viaggio musicale di Elio e compagni toccherà anche il Friuli Venezia Giulia per un unico esclusivo concerto in programma il prossimo 27 luglio in Piazza Libertà ad Azzano Decimo (inizio alle 21.00), evento inserito nel calendario della Fiera della Musica 2026. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con il Comune di Azzano Decimo, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG,sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

“Dopo il ritorno della musica internazionale, grazie al primo concerto che abbiamo annunciato dei Dropkick Murphys, abbiamo un altro grande ritorno, quello di Elio e le Storie Tese, uno dei più importanti gruppi italiani. – ha commentato l’Assessore alla Cultura del Comune di Azzano Decimo Alberto Locatelli – Elio e le Storie Tese sono già stati ad Azzano Decimo nel 2003 e nel 2008 e siamo felicissimi di riaccoglierli dato che quello dell’epoca fu uno dei più grandi concerti della storia della Fiera della Musica. Questo è un segnale che la manifestazione è tornata ad attrarre nomi importanti e Azzano Decimo è tornata a essere una piazza appetibile per artisti di questo livello e, in più, la proposta musicale di Elio e le Storie Tese, così caratteristica e così particolare, va a unirsi a quella dei Dropkick Murphys. Abbiamo quindi già due proposte che si integrano bene e in grado di intercettare i gusti di un vasto pubblico, offrendo una proposta artistica completa e trasversale. Su questa strada proseguiremo anche nel definire il terzo concerto che annunceremo nelle prossime settimane. Intanto la Fiera della Musica continua a prendere forma a un alto livello.”

Elio e le Storie Tese sono di nuovo in tour dopo la reunion nata dall’esperienza del Concertozzo, la “Woodstock dell’inclusione” che ogni anno anima una diversa città italiana. Alla Fiera della Musica porteranno in scena “ELIO E LE STORIE TESE À la carte!”, uno spettacolo dal format originale: una scaletta sempre diversa, costruita scegliendo i brani anche direttamente insieme al pubblico. Tra le formazioni più creative e irriverenti del panorama nazionale, il gruppo – nato a Milano nei primi anni ’80 – ha attraversato oltre quarant’anni di carriera con uno stile inconfondibile, capace di unire virtuosismo tecnico, ironia corrosiva e grande teatralità. Dall’esordio discografico del 1989 con “Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu”, diventato subito un album di culto, la band ha raccolto consenso di pubblico e critica, lasciando il segno anche al Festival di Sanremo con brani iconici come “La terra dei cachi” e “La canzone mononota”.

Premi prestigiosi, tra cui riconoscimenti agli MTV European Music Awards, Dischi d’Oro e tour memorabili hanno consolidato la loro reputazione di musicisti straordinari e performer imprevedibili. Oggi tornano dal vivo con uno show che è insieme celebrazione collettiva, concerto di altissimo livello e satira pungente: un viaggio travolgente attraverso i pezzi più amati del loro repertorio, nel segno di un’identità artistica unica e inimitabile.