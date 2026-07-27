ELIO E LE STORIE TESE in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo. 27 luglio 2026

Gli Elio e le Storie Tese, la band più irriverente e dissacrante della musica italiana, amatissima da un pubblico transgenerazionale, porteranno l’unica data in Friuli Venezia Giulia della loro nuova spiazzante tournée dal titolo “À la carte”, ultima trovata live degli elii pronta a sorprendere, divertire e emozionare il pubblico dei più importanti festival dell’estate italiana. L’appuntamento in regione è quindi per lunedì 27 luglio in Piazza Libertà ad Azzano Decimo secondo appuntamento della storica Fiera della Musica 2026, dopo il live del rapper Kid Yugi. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con il Comune di Azzano Decimo, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG,sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle ore 19.00. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio concerto alle 21.00. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Elio e le Storie Tese sono di nuovo in tour dopo la reunion nata dall’esperienza del Concertozzo, la “Woodstock dell’inclusione” che ogni anno anima una diversa città italiana. Alla Fiera della Musica porteranno in scena “ELIO E LE STORIE TESE À la carte!”, uno spettacolo dal format originale: una scaletta sempre diversa, costruita scegliendo i brani anche direttamente insieme al pubblico. Tra le formazioni più creative e irriverenti del panorama nazionale, il gruppo – nato a Milano nei primi anni ’80 – ha attraversato oltre quarant’anni di carriera con uno stile inconfondibile, capace di unire virtuosismo tecnico, ironia corrosiva e grande teatralità. Dall’esordio discografico del 1989 con “Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu”, diventato subito un album di culto, la band ha raccolto consenso di pubblico e critica, lasciando il segno anche al Festival di Sanremo con brani iconici come “La terra dei cachi” e “La canzone mononota”.

Premi prestigiosi, tra cui riconoscimenti agli MTV European Music Awards, Dischi d’Oro e tour memorabili hanno consolidato la loro reputazione di musicisti straordinari e performer imprevedibili. Oggi tornano dal vivo con uno show che è insieme celebrazione collettiva, concerto di altissimo livello e satira pungente: un viaggio travolgente attraverso i pezzi più amati del loro repertorio, nel segno di un’identità artistica unica e inimitabile.

Il calendario della Fiera della Musica si chiuderà martedì 28 luglio con il concerto delle star mondiali del celtic punk Dropkick Murphys. Info e biglietti su www.azalea.it .