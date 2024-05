Enoarmonie: Da Venezia a Buenos Aires – Domenica 19 maggio, Povoletto

Alberto Mantegna

Domenica 19 maggio, alle ore 19, la splendida Villa Mangilli – Schubert a Marsure di Sotto (Povoletto) ospiterà Da Venezia a Buenos Aires, un avvincente viaggio musicale accompagnato dalla degustazione dei vini piemontesi dell’azienda Teo Costa. Il Piemonte è vero e proprio protagonista di questa serata della rassegna Enoarmonie perché anche l’ensemble musicale è di Alba, ed è composto dal flautista Giuseppe Nova con il gruppo di archi de Gli Archimedi formato da Andrea Bertino al violino, Luca Panicciari al violoncello e Giorgio Boffa al contrabbasso. Enorealtore sarà Ico Turra, amico del festival friulano e apprezzato dal suo pubblico.

L’appuntamento è anche occasione per consolidare il gemellaggio che lega l’Associazione Musicale Sergio Gaggia di Cividale, promotrice di Enoarmonie, con l’Alba Music Festival. Giuseppe Nova è, infatti, direttore artistico del festival albese, e si esibirà con il gruppo gli Archimedi in un programma che dalla Venezia di Vivaldi giunge con un volo musical-intercontinentale in Argentina.

Il Festival Enoarmonie è curato dall’Associazione Musicale Sergio Gaggia di Cividale, ideatrice di una formula che abbina all’ascolto della grande musica da camera l’assaggio dei migliori vini del territorio regionale e non solo. Tutto questo in luoghi spesso insoliti e ricchi di fascino: i pomeriggi musicali viaggiano, infatti, tra antiche dimore nobiliari e moderne cantine, che si trasformano in speciali auditorium.

Maggiori informazioni sul sito sergiogaggia.com