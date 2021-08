Enrico Brigano lunedì 23 agosto a Palmanova

Nuovo grande appuntamento per la rassegna “Estate di Stelle” a Palmanova, città patrimonio dell’Umanità Unesco. Domani, lunedì 23 agosto in Piazza Grande, è in arrivo Enrico Brigano, attore comico e volto tv fra i più amati dal pubblico italiano, pronto a divertire il pubblico con lo spettacolo dal titolo “Un’ora sola ti vorrei – Estate 2021”. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti autorizzati del circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria (posta in Borgo Aquileia così come l’unico ingresso allo spettacolo) dalle 19.30. Porte aperte al pubblico dalle 20.00 e inizio in programma alle 21.30. Per l’accesso allo spettacolo sarà necessario esibire il green pass o l’esito negativo di tampone. Tutte le info su www.azalea.it.

Enrico Brignano apre a Palmanova una grande settimana di live per la rassegna “Estate di Stelle”, pronta a ospitare nell’ordine Sangiovanni (26 agosto), Fiorella Mannoia (27 agosto) e Aiello (28 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it .

Reduce da una trionfale tournèe invernale nei più importanti palazzetti dello sport di tutta Italia, Enrico Brignano torna sulle scene con una dozzina di esilaranti date estive, con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, il comico, fra i più amati dal pubblico, passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di esilarante spettacolo.

Nato a Roma nel quartiere di Dragona, di origini siciliane ed abruzzesi, Enrico Brignano ha frequentato l’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Dal 1998 al 2000 interpreta il ruolo di Giacinto nella fortunata serie “Un medico in famiglia”, ruolo che lo fa conoscere al grande pubblico. L’esordio a teatro con il suo primo spettacolo “Io per voi un libro aperto”, è del 1999. L’anno dopo arriva anche l’esordio cinematografico come attore e regista in “Si fa presto a dire amore” al fianco di Vittoria Belvedere. Questi fortunati progetti gli aprono le porte a anni di grande attività televisiva, teatrale e cinematografica. Enrico Brignano ha recitato in oltre venti film e portato in tutto lo stivale più di venticinque spettacoli teatrali.