Enti locali: Cal approva programma immigrazione 2020

Parere favorevole anche su norme regolamentari ambiente

Trieste, 3 ago – Il Consiglio delle autonomie locali (Cal) ha

espresso parere favorevole unanime sul Programma immigrazione

2020, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale su

proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali.

Il programma eroga oltre 7 milioni di euro a favore dei Comuni

che gestiscono minori non accompagnati o neomaggiorenni, flusso

migratorio, che come riferito dell’assessore, è in aumento nel

Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni, passando dalle 378 unità

del 2017 alle 554 nel 2020, e in controtendenza rispetto al

numero di presenze sul territorio dei richiedenti asilo che sono

invece in progressiva diminuzione (dalle 4.491 richieste del 2016

si è passati alle attuali 3.700 nel 2020). Il contributo della

Regione è destinato ai rimborsi dei programmi per la collocazione

di minori stranieri non accompagnati in idonee strutture, a

seguito del loro affidamento da parte del Tribunale per i

minorenni. I Comuni possono accedere alle medesime risorse anche

per i percorsi dedicati ai neomaggiorenni, in continuità con gli

obiettivi definiti dal Tribunale minorile.

Il programma prevede ulteriori 100mila euro destinati al

completamento delle “Misure di raccordo con altri Stati” previsto

dal Programma immigrazione 2019, con l’obiettivo di contenere

l’arrivo di minori non accompagnati, in prevalenza dal Kosovo,

mentre con uno stanziamento di 50mila euro si sostiene il

progetto “Fvg contro la tratta” con cui la Regione è inserita

nella terza edizione del Bando emesso dal Dipartimento per le

Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per

promuovere programmi territoriali di prevenzione e contrasto al

fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani.

Passando in esame le tematiche ambientali, il Cal ha quindi

espresso parere favorevole sulle norme regolamentari che,

inserite in tre provvedimenti distinti, riguardano le attività

estrattive, le iniziative plastic-free e quelle che tendono a

ridurre le emissioni Co2.

Parere favorevole è stato espresso sulle modifiche al regolamento

che detta criteri e procedimenti legati alle attività estrattive

che, venendo incontro alle necessità delle imprese del settore e

delle difficoltà legate al Covid-19, dispongono la sospensione

per il 2020 dei canoni demaniali dovuti alla Regione per

l’estrazione di materiale inerte. I pagamenti, in parte dovuti

anche ai Comuni nei quali si svolgono l’attività, vengono

bloccati per essere riconcordati con le direzioni centrali della

Regione a partire dal 1 gennaio 2021.

Il Cal si è espresso favorevolmente anche sul regolamento che

concede contributi ai Comuni per la predisposizione del piano di

azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) che saranno

concessi alle municipalità che aderiscono all’iniziativa

comunitaria denominata “Patto dei sindaci per il clima e

l’energia”, che punta alla riduzione di almeno il 40% delle

emissioni di Co2 entro il 2030.

Parere favorevole unanime infine anche sul regolamento per la

concessione di contributi ai Comuni per iniziative finalizzate

alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica,

prevedendo un sostegno pari al 70% della spesa sostenuta, fino a

7.000 euro, ai Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila

abitanti, pari al 60% della spesa, per i Comuni con popolazione

inferiore ai 15 mila abitanti (fino a 10 mila euro), mentre per

quelli con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, la

copertura è pari al 50% della spesa per una cifra massima di

25mila euro.

