Ermal Meta a marzo 2022 a Udine e Trieste

Ermal Meta torna live nei principali teatri delle città italiane. Il cantautore, autore e idolo del pop italiano sarà protagonista con due concerti in Friuli Venezia Giulia, parte della sua nuova tournée teatrale che prenderà il via il prossimo 26 febbraio da Jesolo. Ermal Meta porterà tutti i suoi successi in concerto il 12 marzo 2022 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il 14 marzo al Politeama Rossetti di Trieste. I biglietti per i due nuovi spettacoli, organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Comune di Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine e Politeama Rossetti di Trieste, saranno in vendita sul circuito Ticketone, online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati, dalle 16.00 di martedì 23 novembre. Info su www.azalea.it

Da venerdì 26 novembre sarà in radio e su tutti i digital partner “Milano non esiste”, la nuova canzone di Ermal Meta, scritta una decina di giorni fa e trasformata subito in un’esigenza. “Milano non esiste” è come un regalo, che racconta della voglia di liberarsi dalle zavorre quotidiane, per dare spazio solo alle cose importanti, quelle che fanno stare bene.

Dopo gli inizi come frontman de La Fame Di Camilla, Ermal intraprende il percorso da solista e autore. Nel corso degli anni realizza la colonna sonora della fiction di grande successo “Braccialetti Rossi” mentre scrive già per molti interpreti italiani come Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola e Elodie, curando inoltre gli arrangiamenti per alcuni brani dei Negrita. Nel 2015 viene pubblicato il singolo “Odio le favole”, con il quale arriva terzo a Sanremo Giovani, che anticipa l’uscita del suo primo album in studio, “Umano” (2016). Nel 2017 partecipa nuovamente a Sanremo tra i Big con il brano “Vietato Morire”, aggiudicandosi il terzo posto oltre al Premio Critica Mia Martini ed al Premio per la miglior cover con “Amara Terra Mia” di Domenico Modugno. In coppia con Fabrizio Moro vince l’edizione 2018 del festival della musica italiana con il brano “Non mi avete fatto niente”, singolo che Ermal Meta ha presentato anche all’Eurovision Song Contest nello stesso anno.

ERMAL META

“Teatri 2022”

12 marzo 2022 – UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

14 marzo 2022 – TRIESTE, Politeama Rossetti

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone dalle 16.00 di martedì 23 novembre. Info e punti autorizzati su www.azalea.it