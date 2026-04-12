ERNIA, il rapper al Festival di Majano sabato 1 agosto

Reduce dal grande successo del tour nei palasport appena conclusosi, Ernia annuncia le date del Solo Per Amore Summer Tour che lo vedrà protagonista dell’estate 2026, con tappe nei principali festival italiani e in Svizzera. Il rapper, fra i più amati dal pubblico, torna a grande richiesta live in Friuli Venezia Giulia, il prossimo sabato 1 agosto al Festival di Majano. I biglietti per l’evento, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Zenit srl, sono in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketsms. Info su www.promajano.it.

L’annuncio del Summer Tour arriva dopo il grande successo della tournée nei palasport italiani, che nel mese di marzo ha fatto tappa a Jesolo, Roma, Napoli, Firenze fino a concludersi con un triplo appuntamento a Milano, confermando il forte legame dell’artista con il suo pubblico. L’impatto scenico dello show, che riproduceva l’entrata di un tribunale, ha contribuito a trasformare in immagini il concept narrativo dell’ultimo album “Per Soldi e Per Amore” e a proclamare la sentenza più importante: è solo per amore che la penna di Ernia è più consapevole, autoriale e vera che mai.

“Per Soldi e Per Amore” è il lavoro più intimo e introspettivo della carrieradi Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano: dal lavoro all’amore, dalle amicizie al rapporto con i genitori. Con questo progetto Ernia si ferma a osservare il proprio percorso nel delicato passaggio dei 30 anni, un’età di transizione in cui le prospettive cambiano e ci si confronta con nuove consapevolezze: si riconoscono ferite e successi, si impara a convivere con la solitudine senza tradirsi e a dare valore alle relazioni. “Per Soldi e Per Amore” è un viaggio nella maturità, un tentativo di sciogliere le dicotomie che da giovani possono diventare conflitti interiori, alla ricerca di una convivenza pacifica tra contrasti e fragilità. Un disco che avvicina e mette in dialogo le due anime dell’artista, Ernia e Matteo, completando un percorso che da sempre caratterizza la sua scrittura. Il disco è composto da 12 tracce, con la produzione e la direzione artistica curate da Charlie Charles, producer multiplatino e compagno di un rapporto nato agli esordi e oggi pienamente realizzato in un progetto tanto personale quanto universale.

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, è uno dei rapper più amati e stimati dalla sua generazione. Nato a Milano nel 1993, cresce nelle strade del quartiere QT8, alla periferia ovest di Milano, dove viene a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis. Con i suoi primi due album, “Come uccidere un usignolo” (disco di platino) e “68” (doppio disco di platino), raggiunge un ruolo di primo piano nell’attuale scena musicale italiana. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell’anno, “Gemelli”, un successo da 5 dischi di platino per l’album, 7 platini solo per il singolo “Superclassico” e 5 platini per “Ferma a guardare”. Nel 2022 pubblica il suo quarto album “Io non ho paura”, certificato triplo disco di platino e seguito dal suo primo tour nei palazzetti, sold-out in tutte le date. Nell’estate del 2023 firma la hit radiofonica “Parafulmini” (triplo disco di platino), con il featuring di Fabri Fibra e Bresh e la produzione di Zef, e nel 2024 partecipa con Annalisa e Gué alla traccia “Istinto Animale” di Don Joe. Con oltre 2 miliardi e mezzo di streaming, 42 dischi di platino e 20 d’oro, Ernia è elogiato dalla critica per la sua profondità analitica e per la penna dallo spessore letterario.

Il 66° Festival di Majanoè organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.