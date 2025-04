Eros Ramazzotti il 6 giugno 2026 al Bluenergy Stadium di Udine

I video comparsi a sorpresa negli scorsi giorni tra le strade di New York, Madrid e Buenos Aires hanno acceso l’attesa, ora tutto prende forma: Eros Ramazzotti annuncia oggi UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR,il suo nuovo viaggio musicale in partenza a febbraio 2026.

Dopo il doppio appuntamento in programma il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, per un esclusivo e unico WORLD TOUR GALA PREMIÈRE, il nuovo tour mondiale, prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama, partirà dall’Accor Arena di Parigi il 14 febbraio 2026: un viaggio lungo 30 Paesi, divisi in 4 leg che ripercorreranno l’Italia e l’Europa intera, Nord America-Canada, America Latina con una sola direzione: il cuore del suo pubblico, ovunque nel mondo.

Il nuovo tour mondiale vedrà anche l’attesissimo ritorno di Eros negli stadi italiani, il tour negli stadi prenderà il via sabato 6 giugno 2026 dal Bluenergy Stadium di Udine. Organizzato da Friends and Partners, FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con PromoTurismoFVG, il Comune di Udine e l’Udinese Calcio, il concerto di Udine segna il ritorno, a grande richiesta, di Eros Ramazzotti in Friuli Venezia Giulia a 20 anni dalla sua ultima esibizione. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 16 aprile su Ticketone.it. Tutte le info su www.fvgmusiclive.it e www.vignapr.it

“Una Storia Importante” diventa il titolo di un tour che racconta il legame profondo tra Eros e il suo pubblico, una connessione autentica e duratura che attraversa il tempo, i confini e le generazioni. Una storia fatta di musica, emozioni e condivisione, che continua a scriversi con la stessa forza di sempre, alimentata da oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 9,3 miliardi di streaming globali.

Dichiarazione di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia: “Accogliere nuovamente in regione, dopo quasi vent’anni, un artista del calibro di Eros Ramazzotti rappresenta un’ulteriore conferma del valore e dell’attrattività del Friuli Venezia Giulia nel panorama culturale e musicale nazionale e internazionale. Dopo i già annunciati e attesi appuntamenti con Jovanotti e altri artisti nazionali e internazionali, legati anche al calendario degli eventi musicali di Go!2025, la presenza di Eros Ramazzotti, ha sottolineato il governatore, arricchisce un programma che si sta dimostrando capace di coinvolgere pubblici diversi e promuovere il Friuli Venezia Giulia come destinazione culturale d’eccellenza.

Ringraziando tutti gli operatori del settore, gli organizzatori e gli enti coinvolti per l’impegno nella realizzazione di una ricca stagione di eventi, il massimo esponente della Giunta regionale ha evidenziato come i grandi concerti non solo valorizzano il territorio regionale, ma creano anche importanti ricadute economiche e turistiche a beneficio della comunità del Friuli Venezia Giulia.”

Dichiarazione di Franco Collavino, Direttore Generale Udinese Calcio: “I grandi concerti tornano al Bluenergy Stadium. Grazie al nostro stadio Udine è ancora una volta sulla mappa della grande musica internazionale ed ospiterà l’apertura del tour 2026 di Eros Ramazzotti. Un grande artista italiano famoso nel mondo, che fa il paio con i grandi concerti di Zucchero e dei Negramaro ospitati la scorsa estate. Siamo estremamente felici che il Bluenergy Stadium sia al centro di grandi eventi che continuano a renderlo sempre di più un modello ed un autentico valore aggiunto per territorio e comunità, non solo per il calcio ma anche per la grande musica, gli eventi aziendali e la sostenibilità.”

Dichiarazione di Alessandro Venanzi, Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive del Comune di Udine: “Questo risultato nasce da una collaborazione concreta tra l’amministrazione comunale, l’amministrazione regionale, l’Udinese Calcio, FVG Music Live e Vigna PR, con l’obiettivo di restituire allo stadio di Udine il ruolo che merita: non solo casa dello sport, ma anche grande palcoscenico per la musica e gli eventi di respiro nazionale e internazionale. Il ritorno dei concerti è una spinta preziosa per la nostra economia: porta turismo, crea lavoro, anima la città. È un’occasione per mostrare un’immagine di Udine viva, moderna, accogliente—una città che sa unire la forza della sua tradizione con l’energia del cambiamento.”

Dichiarazione di Luca Tosolini per FVG Live e VignaPR, co-organizzatori del concerto: “Il recente studio dell’Università degli Studi di Udine ha riconfermato il ruolo strategico delle date zero e dei grandi eventi musicali per il turismo con impatti positivi concreti che si riflettono sull’economia e sull’immagine dell’intera regione, creando opportunità di crescita e sviluppo sostenibile. Siamo contenti che il percorso delle date zero che abbiamo avviato dieci anni fa (la prima fu Vasco Rossi a Lignano e l’ultima Max Pezzali a Trieste), grazie al supporto della Regione Fvg e dei vari partner istituzionali, possa arrivare finalmente anche allo Stadio di Udine e di arrivarci con Eros Ramazzotti, uno dei più importanti artisti italiani nel mondo che manca nella nostra regione da vent’anni.”