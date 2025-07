Estate a Palmanova: 43 eventi in programma

Saranno 43 gli appuntamenti che animeranno Palmanova da inizio luglio fino alla fine di settembre. L’estate palmarina si preannuncia ricca di occasioni per essere vissuta al meglio: un calendario variegato di eventi che spazia dai grandi concerti agli spettacoli, dalle attività ricreative alle serate a tema, senza dimenticare gli appuntamenti sportivi e le iniziative a carattere storico e culturale.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “I quarantatré appuntamenti previsti per i mesi estivi, dimostrano come Palmanova sia una città viva e ricca di iniziative, la cui varietà punta a soddisfare i diversi interessi di tutte le fasce d’età, dai più giovani ai più adulti”.



L’Assessore Silvia Savi aggiunge: “Non possiamo non ringraziare le tante associazioni che hanno collaborato attivamente alla realizzazione di questi eventi. Senza il loro prezioso apporto, non avremmo potuto presentare un’offerta così ampia e diversificata di proposte“.

Quest’anno la città stellata farà da cornice a sei grandi eventi dal vivo della rassegna “Estate di Stelle”. Si esibiranno in Piazza Grande, a partire dalle ore 21:30, Paolo Crepet con “Il reato di pensare” (sabato 19 luglio), Stefano De Martino conlo spettacolo “Meglio stasera” (giovedì 24 luglio), Simone Cristicchi e il tour musicale “Dalle tenebre alla luce” (mercoledì 30 luglio), Gigi d’Agostino live (venerdì 1° agosto) e Antonello Venditti celebrerà il 40° anniversario del suo iconico album “Cuore” e del brano “Notte prima degli esami” (sabato 9 agosto). A questi si unirà l’esibizione sinfonica “Bolero & Carmina Burana” con 200 musicisti in data domenica 3 agosto. I biglietti sono ancora acquistabili sul sito: www.ticketone.it

Altro appuntamento dell’estate sarà la Cena per l’UNESCO, in programma venerdì 11 luglio: un’occasione di socializzazione e condivisione per festeggiare gli otto anni dal riconoscimento di Palmanova come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Prenotazione obbligatoria scrivendo a comunicazione@comune.palmanova.ud.it

Sempre venerdì 11 luglio, alle ore 16, nel Giardino del Museo di Borgo Udine 4, aprirà al pubblico il “Virtualift”, un ascensore virtuale che consente di ammirare dall’alto Palmanova e la sua peculiare forma a stella a nove punte. Una nuova esperienza che va ad arricchire l’offerta turistica già presente in città, tra le Gallerie sotterranee di contromina del Rivellino e Baluardo Donato e la Sala Video Multimediale.

Ricordiamo inoltre la tradizionale “Sagre dai Borgs” di Jalmicco (dal 17 al 21 luglio) e altri appuntamenti storici come la 49ª Festa del Redentore (sabato 12 e domenica 13 luglio) e il “Treno storico delle Città UNESCO”, un affascinante viaggio a bordo delle carrozze anni ’30 alla scoperta del patrimonio storico, culturale, ambientale, architettonico, artigianale ed enogastronomico del Friuli Venezia Giulia (domenica 20 luglio).

Una delle novità di quest’anno è “Board Games Night”, l’appuntamento serale con i giochi da tavolo per tutte le età, sia in Piazza Grande che a Jalmicco e Sottoselva.

La visita guidata multimediale gratuita “La meccanica delle Fortezze” è invece un affascinante percorso storico dedicato all’evoluzione della scienza e della tecnica militare nella costruzione delle fortezze di Palmanova, Gorizia e Gradisca d’Isonzo. Le date in programma sono: domenica 13 luglio, 10 agosto e 21 settembre 2025. Prenotazione obbligatoria scrivendo a comunicazione@comune.palmanova.ud.it

Manifestazioni sportive, come la 22ª Staffetta Paesana di Jalmicco, il Trofeo Junior Cup di mountain bike, il Trofeo delle Regioni FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) e la prova finale del Trofeo XCO FVG CUP, si alterneranno a concerti musicali – tra cui “Strade Folk. Un viaggio nella musica d’autore” – e serate a tema dedicate ai ritmi del liscio e del tango.

Giovedì 4 settembre, a partire dalle ore 20:45, sotto la Loggia della Gran Guardia, andrà in scena la 10ª edizione di Rievocando, la serata di multivisioni a cura del Circolo Fotografico Palmarino.



Dal 5 al 7 settembre, Piazza Grande e Bastione Garzoni ospiteranno “Palma alle Armi. 1809 L’assedio”, la Rievocazione Storica Napoleonica. Centinaia di rievocatori daranno vita a battaglie, campi delle milizie, spettacoli di musica e danze.



Nello stesso fine settimana si svolgeranno anche le gare del Concorso Completo Internazionale di Equitazione che hanno luogo tra il Campo ostacoli “Ettore Lajolo” e i Bastioni tra Porta Udine e Aquileia. Le competizioni, aperte al pubblico, vedranno gareggiare binomi italiani ed europei provenienti da Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, Svizzera, Ungheria, Germania e Francia nelle tre discipline olimpiche: dressage, cross-country e salto ostacoli.



Dal 25 al 28 settembre torna il Festival della Città Ideale – Dialoghi a Palmanova.



Di seguito, il programma completo dell’Estate 2025 a Palmanova.



LUGLIO 2025



Domenica 6 luglio

via G. Oberdan, Jalmicco

Strade bianche sul vecchio confine

Gara podistica su percorso country trail di 7,8 km valida come 5^ prova del circuito podistico Trofeo Friuli, a cura di Jalmicco Corse



Venerdì 11 luglio, ore 16:00

Giardino del Museo di Borgo Udine, 4

Inaugurazione Virtualift



Venerdì 11 luglio, dalle ore 20:30

Piazza Grande

Cena per l’UNESCO

Otto anni di Patrimonio mondiale dell’Umanità

Prenotazione obbligatoria: comunicazione@comune.palmanova.ud.it



Sabato 12 e domenica 13 luglio

Piazza Grande e Bastione Garzoni

49° Festa del Redentore

Duelli, cortei, campo storico militare, innalzamento del Gonfalone



Domenica 13 luglio, ore 11:00

Duomo Dogale in Piazza Grande

Messa del Redentore



Domenica 13 luglio, dalle ore 9:30 alle ore 16:00

Partenza dal Duomo Doganale di Piazza Grande

Visita guidata “La meccanica delle Fortezze”

Tra le fortezze di Palmanova, Gradisca d’Isonzo e Gorizia

Partecipazione gratuita, trasferimenti autonomi

Prenotazione obbligatoria: comunicazione@comune.palmanova.ud.it



17, 18, 19, 20 e 21 luglio

Area Festeggiamenti di Jalmicco

56° Sagre dai Borgs



Giovedì 17 luglio, partenza ore 19:45

Jalmicco

22^ Staffetta Paesana

Tradizionale gara a staffetta a 3 elementi su percorso campestre di 2,850 km



Sabato 19 luglio, ore 21:30

Piazza Grande

Paolo Crepet “Il reato di pensare”

Biglietti: www.ticketone.it



Domenica 20 luglio, ore 7:45

Partenza dalla Stazione di Pordenone

Treno Storico delle città UNESCO

Treno storico da Pordenone a Palmanova, Cervignano Aquileia Grado

Un viaggio alla scoperta del patrimonio storico, ambientale, architettonico, culturale, enogastronomico e artigianale della nostra regione

Locomotiva elettrica con carrozze anni ’30 “Centoporte”

Info e biglietti: www.fondazionefs.it



Domenica 20 luglio, ore 17:00

Bastione Garzoni, Via Vallaresso

In caso di maltempo: Polveriera Garzoni

Concerto “Strade Folk – Un viaggio nella musica d’autore” con 6 gruppi musicali



Giovedì 24 luglio, dalle ore 21:30

Piazza Grande

Stefano De Martino “Meglio stasera”

Biglietti: www.ticketone.it



Sabato 26 luglio, ore 18:00

Polveriera Garzoni, via Vallaresso

Concerto al calar del sole – Festival Friuli Concertante

Luísa Sello al Flauto e Gianni Fassetta alla Fisarmonica



Martedì 29 luglio, ore 18:30

Piazzetta Garibaldi

Presentazione libro e show “LIVE AID” di Gabriele Medeot

Gli anni Ottanta e il sogno di un mondo migliore



Mercoledì 30 luglio, ore 21:30

Piazza Grande

Simone Cristicchi “Dalle tenebre alla luce. Summer tour”

Biglietti: www.ticketone.it



Giovedì 31 luglio, dalle ore 20:30 alle ore 22:30

Loggia di Piazza Grande

Board Games Night – Serata Giochi da tavolo

AGOSTO 2025



Venerdì 1° agosto, ore 21:30

Piazza Grande

Gigi d’Agostino live

Biglietti: www.ticketone.it



Sabato 2 agosto, pomeriggio

Bastioni tra Porta Cividale e Porta Udine

Trofeo Junior Cup MTB

Prova della Federazione Ciclistica italiana, categoria giovanissimi

Evento a cura di Jam’s bike di Buja e Bastioni Bike



Domenica 3 agosto, ore 21:30

Piazza Grande

Ensemble Symphony Orchestra & Choir “Bolero & Carmina Burana tour”

Biglietti: www.ticketone.it



Venerdì 8 agosto, dalle ore 20:30 alle ore 22:30

Casa Comunità di Sottoselva

Board Games Night – Serata Giochi da tavolo



Sabato 9 agosto, ore 21:30

Piazza Grande

Antonello Venditti “Notte prima degli esami” 40th Anniversary. 2025 Edition

Biglietti: www.ticketone.it



Domenica 10 agosto, ore 9:30

Chiesa di Sottoselva

Santa messa solenne per S. Lorenzo compatrono di Sottoselva



Domenica 10 agosto, dalle 9:30 alle ore 16:00

Partenza dal Duomo Doganale di Piazza Grande

Visita guidata “La meccanica delle Fortezze”

Tra le fortezze di Palmanova, Gradisca d’Isonzo e Gorizia

Partecipazione gratuita, trasferimenti autonomi.

Prenotazione obbligatoria: comunicazione@comune.palmanova.ud.it



Giovedì 14 agosto, ore 21:00

Loggia di Piazza Grande

Serata Tango

Con Associazione Gente Que Si



Giovedì 21 agosto, ore 21:00

Loggia di Piazza Grande

Ballo con l’orchestra “Fabio Corazza”

Musica live e ballo liscio



Venerdì 22 agosto, dalle ore 20:30 alle ore 22:30

Loggia di Piazza Grande

Board Games Night – Serata Giochi da tavolo



Venerdì 22 agosto, ore 18:30

Polveriera Garzoni

Inaugurazione Mostra “La moda del costume dal 1500 al 1900”



23-24-29-30-31 agosto e 5-6-7 settembre

Polveriera Garzoni

Mostra “La moda del costume dal 1500 al 1900”

A cura dell’UTE sezione di Palmanova

Orari: 10:00-12:00 e 16:30-19:30



Sabato 23 agosto, ore 21:00

Piazza Grande

Aspettando “Canta con Noi” di Prometeo87

Ospite il comico TV Giovanni Cacioppo

Serata ad offerta libera per beneficenza



Giovedì 28 agosto, ore 21:00

Loggia Gran Guardia

Grande ballo con l’orchestra “Renè Live Band”

Musica live e ballo liscio



Venerdì 29 agosto, dalle ore 20:30 alle ore 22:30

Loggia di Piazza Grande

Board Games Night – Serata Giochi da tavolo



Sabato 30 agosto, dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Tra centro cittadino e Bastioni

Trofeo delle Regioni FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento)

Info: www.fiso.it



Domenica 31 agosto, dalle ore 9:00

Campo ostacoli “E. Lajolo”, via Brazzà, fuori Porta Udine

Concorso Ippico Promozionale di Salto Ostacoli

Di Associazione Nazionale Arma di Cavalleria con il reggimento Genova cavalleria