Estate di Stelle a Palmanova

Palmanova, città fortezza patrimonio mondiale dell’umanità Unesco si conferma come polo di riferimento italiano e euroregionale per i grandi concerti e eventi live. Torna infatti anche quest’anno la rassegna “Estate di Stelle”, contenitore che da anni anima di suoni e colori la meravigliosa Piazza Grande e che quest’anno alza decisamente l’asticella ospitando un programma che vedrà protagonista il meglio della musica italiana, due star mondiali e uno dei musical più di successo di sempre. Un programma eterogeneo e qualitativamente eccellente, che, come in passato, attirerà nella città stellata moltissimi appassionati provenienti anche da fuori regione e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. Si parte il giorno 7 luglio con un colosso del blues mondiale, il grande Zucchero, al ritorno dopo ben nove anni in Friuli Venezia Giulia con il suo “World Wide Tour”. Il secondo appuntamento, il 9 luglio, è dedicato al genere gypsy punk con i Gogol Bordello, star mondiali di questo genere musicale. Terzo appuntamento il 16 e 17 luglio sarà con il musical dei record con oltre 600 milioni di spettatori nel mondo, Mamma Mia!, nella nuova versione con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz. Il 21 luglio sarà la volta del trio canoro più famoso al mondo, Il Volo, emozionare il pubblico di Palmanova, città a cui sono da sempre legati. Evento storico è quello in programma il 24 luglio, con le leggende della musica italiana Antonello Venditti e Francesco De Gregori per la prima volta in tour assieme. Attesissimo sarà poi il live di Ben Harper, cantautore americano amato in tutto il mondo, che sarà accompagnato sul palco dai suoi The Innocent Criminals il prossimo 2 agosto. A chiudere il programma un evento speciale, il “Back to the Future Live Tour” di Elisa, un grande progetto che unisce musica e sostenibilità toccando tutte le regioni italiane e la città Palmanova per l’unica esclusiva data in Friuli Venezia Giulia.

Una nuova serata si inserisce nel calendario estivo: venerdì 8 luglio Palmanova festeggerà i 5 anni di Patrimonio Mondiale dell’Umanità attraverso una cena in Piazza Grande, autogestita, aperta a tutti. A mezzanotte è previsto un brindisi finale e in mezzo animazioni, musica, video e collegamenti con l’Italia e l’estero. Su prenotazione, saranno messi gratuitamente a disposizione tavoli e sedie, che ogni persona o gruppo potrà utilizzare per cenare sotto le stelle al centro della Fortezza UNESCO.

Durante tutti gli eventi verranno distribuiti materiali di promozione turistica su Palmanova e sul tradizionale evento della Rievocazione Storica “A.D. 1615 Palma alle Armi”, del 2,3 e 4 settembre 2022: la più partecipata rievocazione storica rinascimentale d’Europa con i suoi oltre 1000 rievocatori provenienti dall’Italia e da tutta Europa. Palmanova si immergerà nel passato per tre giorni, tornando ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia attraverso le grandi battaglie in campo aperto, la fedele ricostruzione dell’accampamento delle milizie con centinaia di tende, gli usi e costumi del tempo, sia militari che civili.

Prima delle due serate dedicate al musical “Mamma Mia!”, il 16 e 17 luglio, in concomitanza con la Festa del Redentore, verrà proposta una sfilata con animazione storica a cura del Gruppo storico dei rievocatori di Palmanova. Un modo per presentare, alle migliaia di persone che parteciperanno alla serata, un assaggio della Rievocazione di settembre.

L’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini: “Quest’anno festeggiamo i 5 anni dell’ingresso di Palmanova nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Non è un riconoscimento a caso: la città fortezza è un luogo straordinario dove la Storia incontra la contemporaneità, dove le geometrie della Piazza Grande si sposano con le note della musica leggera e del musical. E proprio per questo Palmanova è amata dai turisti: ascoltare un concerto di artisti come Elisa, De Gregori, Venditti e Zucchero è un’esperienza meravigliosa, farlo nella cornice di Palmanova è un evento unico. Per questo l’amministrazione regionale non ha fatto mancare il proprio sostegno: se la stagione estiva in Friuli Venezia Giulia è ripartita con un bel segno “più” è merito anche e soprattutto della nostra offerta concertistica e culturale, che si somma alle meraviglie naturalistiche e all’accoglienza tipiche della nostra terra. Grazie quindi all’amministrazione comunale e agli organizzatori che anche quest’anno hanno saputo allestire un calendario di eventi di fortissimo richiamo”.

Francesco Martines, vicesindaco di Palmanova, assieme a Silvia Savi, assessore alla cultura: “I grandi concerti sono una vetrina unica per la città stellata. Portano in città migliaia di persone e sono l’occasione ideale di illustrare la città a chi magari non la conosce. Un pubblico non solo locale, ma nazionale e internazionale, avrà modo di apprezzare la città Patrimonio UNESCO, trovando una o più occasioni per tornare come turista. Le bellezze della città, assieme al suo evento più rappresentativo, la Rievocazione storica meritano una vetrina importante come quella proposta dal calendario Estate di Stelle”.

“Estate di Stelle” è organizzata da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG. I biglietti per tutti i concerti e spettacoli sono in vendita sul circuito Ticketone e circuiti austriaci, sloveni e croati Oeticket.com.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

ZUCCHERO – “World Wide Tour” – 7 luglio

Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari) nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album “Oro, incenso & birra”. Oltre a essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, Zucchero è anche l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstocknel 1994, a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela di cui è Ambasciatore e al Freddie Mercury Tribute nel 1992. Sempre nel 1992 Zucchero e Luciano Pavarotti condividono l’ideazione del gala di beneficenza Pavarotti & Friends. Il suo concerto nel dicembre 2012 all’Istituto Superiore di Arte di L’Avana con oltre 80.000 persone è stato definito il più grande live mai tenuto da un cantante straniero a Cuba sotto embargo. Questi solo alcuni dei risultati ottenuti da un artista la cui musica si è estesa oltre i confini nazionali grazie anche alle numerose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Bryan Adams, The Blues Brothers, Dolores O’Riordan, Johnny Hallyday, , Sheryl Crow, Tom Jones, Scorpions, Bono, Jeff Beck, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, B.B. King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Iggy Pop, Queen, Manà, Alejandro Sanz, Sting e molti altri.

GOGOL BORDELLO – “Roaring Tour 2022” – 9 luglio

Opening act – Dalyrium Bay

I Gogol Bordello in concerto, per chi ha avuto la fortuna di vederli on stage, sono un’esperienza unica che sbalordisce anche i più disinteressati. La loro proposta musicale è una patchanka di suoni che partono dalle melodie zigane, gitane dell’est Europa, e si miscela al punk e al rock, il tutto con una strumentazione complessa e fragorosa e la presenza scenica di Eugene Hutz a cui non si può rimanere indifferenti. Con origini diverse (est europee, asiatiche) i membri della band si conoscono nelle strade di New York durante gli anni ’90; la loro formula di punk gitano si presenta al mondo con l’ep “East Infection” e poi con il loro primo disco “Gypsy Punks: Underdog World Strike“, l’album che li ha portati alla celebrità internazionale: da allora hanno pubblicato l’album “Super Taranta“, “Trans Continental” e fino ad arrivare al loro ultimo disco in studio “Seekers and Finders” del 2017. In questi 15 anni hanno fatto centinaia di concerti e decine di tour in qualsiasi angolo del pianeta collaborando con artisti come Goran Bregovic e Madonna. Al concerto di Palmanova l’accesso sarà gratuito per tutti i cittadini ucraini residenti o temporaneamente rifugiati in Friuli Venezia Giulia, un gesto di vicinanza al popolo ucraino duramente colpito dalla guerra. Info su www.azalea.it

MAMMA MIA! IL MUSICAL – 16 e 17 luglio

Mamma Mia! il più celebre musical globale visto da oltre 60 milioni di spettatori in più di 440 città, dal suo primo debutto a Londra nel 1999, sbarca a Palmanova. Ha fatto scatenare il pubblico grazie anche alla sua colonna sonora contenente le mitiche canzoni degli Abba, facendo registrare il tutto esaurito in ogni continente. A 14 anni dal film culto con protagonista la meravigliosa Meryl Streep, torna in scena in Italia la nuovissima versione del musical realizzata da una grande produzione tutta italiana. Un allestimento tecnologico e spettacolare con la regia e l’adattamento di Massimo Romeo Piparo, per la favola musicale dell’estate in cui trionfano l’amore e la musica. Una storia d’amore appunto, ma anche di risate e di amicizia, ambientata in un’incantevole isola greca incorniciata dalle canzoni originali degli Abba, tradotte in italiano e interpretate da un cast eccezionale di oltre 30 artisti accompagnati dal vivo dall’orchestra, successi senza tempo come “Mamma Mia!”, “Dancing Queen”, “The winner takes it all” e “Super Trouper”. Per il pubblico un totale di 24 brani che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo, che ha già adattato in italiano altri successi come Billy Elliot, Evita, My Fair Lady, The Full Monty, solo per citarne alcuni. Straordinario è anche il cast del musical, che vedrà protagonisti nomi di prima fila del teatro e del cinema italiano come Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz.

IL VOLO – “Live in Concert” – 21 luglio

Grande ritorno nella città patrimonio Unesco di Palmanova per il trio canoro più famoso al mondo: Il Volo. Con “Live in Concert”, Il Volo porterà sul palco i brani tratti del loro recente progetto tributo al Maestro Ennio Morricone, da cui è nato anche il disco “Il Volo Sings Morricone”, insieme ad altri successi che hanno caratterizzato la loro carriera fin dagli esordi. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone. Sono inoltre stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Nei loro applauditissimi spettacoli interpretano celebri brani appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni, e brani pop in chiave classica. Hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina. Dopo la strabiliante vittoria al Festival di Sanremo 2015 con il successo internazionale “Grande amore”, hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2015, classificandosi terzo vincendo il premio di gradimento del pubblico.

VENDITTI & DE GREGORI – “Il Tour” – 24 luglio

Venditti & De Gregori emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino). Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: “Generale” e “Ricordati di Me”, contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione, uscito il 4 marzo. É in rotazione radiofonica “Generale”, brano pubblicato originariamente da Francesco De Gregori nel 1978, mentre “Ricordati di me” apre il disco di Antonello Venditti “In questo mondo di ladri”, uscito 10 anni più tardi. Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica. Venditti e De Gregori cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria e iniziano a scrivere le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con “Theorius Campus” dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico.

BEN HARPER and THE INNOCENT CRIMINALS – 2 agosto

Opening act Il Muro del Canto

Ben Harper debutta nel 1994 con l’album “Welcome To The Cruel World” (Virgin Records) e da allora colleziona un successo dopo l’altro, consolidandosi come un performer singolare e potente, con un cantato riconoscibile al primo ascolto e una capacità ineguagliabile di fondere diversi generi musicali tra loro. Rolling Stone ha definito le sue canzoni come “gioielli unici e teneri del rock’n’roll” mentre Billboard, a proposito della sua musica, ha affermato che “ricorda il potere e la bellezza della semplicità”. I ritmi blues di Ben Harper e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae lo hanno reso uno dei musicisti più acclamati della scena mondiale, conferendogli numerosi dischi di platino, oltre a tre Grammy Award, ottenuti nel corso di tutta la sua carriera musicale. Ben Harper ha all’attivo ben 19 dischi, fra album in studio (15), live (4) e raccolte (1). La sua ultima uscita discografica è “Winter is for Lovers” (Hellcat Records), il suo primo album strumentale uscito lo scorso ottobre. A Palmanova l’artista, insieme ai fedeli The Innocent Criminals, proporrà uno show di grande intensità, nel quale interpreterà tutti i suoi maggiori successi, canzoni che gli hanno permesso di vendere milioni di dischi in carriera, tra cui “With My Own Two Hands”, “Diamonds On The Inside”, “Excuse me Mr.”, “Walk Away”, “Another Lonely Day” fra le tante.

ELISA – “Back to the Future Live Tour” – 4 agosto

Il “Back to the Future Live Tour” vedrà Elisa protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d’Italia e le location scelte saranno tutte teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi). Così “Back to the Future Live Tour” non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Al centro, infatti, ci sarà sempre un impegno particolare per l’ambiente, seguendo un importante protocollo redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub. Durante il tour prenderà inoltre vita il progetto Music For The Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane L’interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l’ONU a nominare l’artista come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Elisa è quindi la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: l’impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni.

