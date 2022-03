EUGENIO IN VIA DI GIOIA: nuovo album e tour estivo: sabato 20 agosto a Lignano Sabbiadoro  

Coinvolgenti, travolgenti, divertenti e soprattutto autentici mattatori da palcoscenico, gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA sono uno dei nomi di spicco della nuova scena musicale italiana: nel 2015 sono stati premiati da KeepOn come la rivelazione live della musica italiana e nel 2019 si sono aggiudicati il “Best Live” dopo un tour di oltre 100 concerti nei club e la performance sul palco del Concerto del Primo Maggio e a Sanremo tra le Nuove Proposte.

Gli Eugenio in Via di Gioia annunciano oggi l’uscita dell’atteso nuovo album “Dappertutto” (fissata per il prossimo 20 maggio) e il tour estivo del nuovo disco che li vedrà protagonisti da fine giugno nelle principali rassegne della penisola e, finalmente, per la prima volta arriveranno anche in Friuli Venezia Giulia per un’unica tappa in programma sabato 20 agosto 2022 all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.

I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle ore 13:00 di venerdì 25 marzo 2022 online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Il concerto degli Eugenio in Via di Gioia impreziosisce dunque il cartellone della rassegna Nottinarena 2022 – organizzata da Fvg Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG – che vede già annunciati i concerti di Cosmo (venerdì 19 agosto), degli Psicologi (venerdì 26 agosto) e il Recital di Drusilla Foer (sabato 27 agosto).

Nel 2018, grazie alla propria natura da performer e alla capacità di improvvisare, la band torinese fu protagonista di un caso mediatico per aver intrattenuto con un vero e proprio “live on the road” i viaggiatori del treno Italo sulla tratta Torino-Roma in ritardo di oltre 6 ore.

Nel 2021 invece in occasione dell’annuncio di Torino come location dell’Eurovision 2022, gli Eugenio in Via Di Gioia scrivono “Eurovision in Turin”, brano subito diventato virale citando elementi internazionali della nostra italianità: Eurovision, Maneskin,Chiara Ferragni, Museo Egizio. Il risultato è stato influenzare proprio Chiara Ferragni, la più grande influencer del mondo, portandola a visitare il rinomato Museo con il proprio figlio a suon di “Please Ferragni, come to visit Musei Egizi ‘cause we want to be famous like Uffizi”.

Questa estate sarà possibile assistere ai concerti in piedi e farlo andando a un live degli Eugenio in Via di Gioia sarà un’esperienza unica, nel segno del divertimento e al tempo stesso della riflessione.

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Nottinarena

SABATO 20 AGOSTO 2022 (inizio concerto ore 21:00)

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti:

Parterre in piedi € 25,00 + dp

Gradinata non numerata € 25,00 + dp

