Fagagna Dance Festival 12, 14 e 15 luglio

Fagagna Dance Festival entra nel vivo: dopo il successo della giornata di anteprima a marzo, arriva il clou del festival dedicato interamente alla danza contemporanea con tre giorni di eventi: venerdì 12, domenica 14 e lunedì 15 luglio va in scena un ricco programma di spettacoli dal vivo e workshop per professionisti ed appassionati di danza.

Il Festival, ideato da Pablo Girolami che ne è direttore artistico e che ha fondato nel 2019, sempre a Fagagna, IVONA, compagnia di danza contemporanea e associazione culturale,

coinvolge la città, la comunità, il territorio circostante e tutti gli amanti dell’arte coreutica provenienti dalla regione e oltre, con l’obiettivo di celebrare la diversità e la bellezza della danza in tutte le sue forme.

Il programma del festival è stato concepito con un approccio incentrato sulla diversificazione della danza contemporanea, un’arte che abbraccia un ampio spettro di stili e pratiche, e con l’obiettivo di creare un ponte tra artisti locali, nazionali e internazionali, un legame significativo tra Fagagna e l’Italia, nonché tra Fagagna e il resto del mondo.

Gli spazi scenici sono essi stessi un modo per dare valore al territorio e ai suoi luoghi più significativi: spettacoli e laboratori, infatti, andranno in scena a Palazzo Pico, nel Museo Cjase Cocèl, nella Casaforte La Brunelde e anche nel Castello di Fagagna.

IL PROGRAMMA

VENERDI 12 luglio

Si inizia la mattina dalle 10.30 alle 12.30 negli spazi del Museo Cjase Cocèl con il workshop gratuito Migration (Migrazione) aperto a tutti gli appassionati di danza che vuole condividere la pratica artistica di IVONA, ispirata agli animali. Un approccio fisico e fantastico in cui il gruppo di persone viene guidato a muoversi nello spazio, a migrare, non solo con l’obiettivo di viaggiare verso una terra più fertile, ma anche per rafforzare i legami nella comunità in cui vivono.

La giornata continua alle 14 a Palazzo Pico con la tavola rotonda per professionisti e operatori del settore della danza a livello nazionale, con protagoniste le tre compagnie regionali di danza riconosciute dal Ministero della cultura: Arearea (Udine), Bellanda (Cormons) e IVONA. Moderato da Francesca Manfrini, l’incontro è dedicato alla disciplina della danza, ai suoi legami con temi sociali, economici e culturali e alle criticità e ai punti di forza del sistema culturale performativo in Italia.

A conclusione della tavola rotonda, la performance di Bellanda Symposion in cui due artisti traggono ispirazione dal “Discorso di Aristofane” del “Simposio” di Platone, e dal tema del continuo desiderio di ricongiungimento che anima i corpi. Una danza sensuale caratterizzata da prese morbide, da una composizione e scomposizione dei corpi in modo incredibilmente naturale.

Venerdì sera alle 19.30 il parco della Casaforte Brunelde ospita una doppia esibizione di Arearea e, a seguire, di IVONA: la compagnia udinese porta sul palco Inside Human Being che analizza il nostro limite più grande, ovvero il rapporto con noi stessi, e la nostra formazione come individui nel mondo.

Per IVONA, invece, Pablo Girolami si esibisce in Gianni-Pasquale, ritratto di un 46enne sessualmente ambiguo, figlio di mamma, disperatamente innamorato e amante di essere disperato.

DOMENICA 14 luglio

Domenica mattina si inizia alle 10 a Palazzo Pico con il workshop avanzato (dai 14 anni in su) curato da IVONA per esplorare il metodo di lavoro della compagnia.

Domenica sera, alle 19 al Castello di Fagagna, doppio spettacolo all’aperto. È una prima nazionale regionale lo spettacolo RER di IVONA che indaga il rapporto tra scienza ed arte, come sorelle della stessa intenzione nel cercare di riconoscere le strutture complesse che governano gli esseri viventi.

In apertura di serata ci sarà un’esibizione work in progress tratto dal progetto Per -Forma dell’artista multidisciplinare spagnola Ona Cros, una performance che fonde suono e movimento ispirata al ricco panorama culturale goriziano e alle esperienze raccolte durante la sua residenza del Festival Invisible Cities tra musica, danza e moda.

LUNEDI 15 luglio

Nel pomeriggio di lunedì 15 luglio, spazio all’accessibilità e all’inclusione: la compagnia IVONA organizza uno speciale worskshop gratuito dedicato alle persone con disabilità in collaborazione con il Centro diurno Atelier di Fagagna che lo ospiterà nei propri spazi.

Basato su tecniche di improvvisazione guidata, il laboratorio è concepito per essere inclusivo e accogliente, esplora liberamente il corpo e ne scopre nuove modalità di espressione attraverso il movimento.

I biglietti degli spettacoli a pagamento sono acquistabili online su Eventbrite fino ad esaurimento posti, oppure direttamente in loco prima dell’evento (secondo disponibilità).

Per tutte le informazioni, il programma e i prezzi: https://ivonaofficial.com/fagagna/

Per gli eventi gratuiti, è necessaria la prenotazione scrivendo alla mail [email protected]

Fagagna Dance Festival è organizzato grazie al sostegno della Regione FVG attraverso il Bando Cultura, della camera di commercio di Udine-Pordenone e del comune di Fagagna.

Foto: Riccardo Mari