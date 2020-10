Famiglia: Fedriga, legge quadro Fvg dovrà imprimere svolta demografica

Rosolen, norma toccherà temi trasversali, da educazione a lavoro

Udine, 16 ott – “La sfida che l’Occidente deve darsi per

garantire a sé un futuro è la natalità. Questa è una delle

battaglie più importanti per dare prospettiva alla famiglia”.

Questo il concetto espresso dal governatore del Friuli Venezia

Giulia, Massimiliano Fedriga, all’apertura dei lavori degli Stati

generali della famiglia che si sono svolti in sessione plenaria a

Udine, nell’auditorium Comelli della Regione.

Fedriga ha ricordato come l’avvio del suo mandato sia stato

caratterizzato proprio dalla creazione di uno specifico servizio

per la famiglia all’interno della struttura amministrativa

regionale con cui sono state definite puntuali politiche

sostenute da ingenti contributi economici.

“C’è stato un deciso cambio di passo rispetto al passato – ha

sottolineato il governatore -; abbiamo triplicato le risorse per

l’abbattimento delle rette negli asili nido, abbiamo investito 10

milioni di euro nello sconto sul trasporto scolastico sia urbano

che extraurbano, abbiamo garantito un bonus alla natalità per

tutti gli anni dell’attuale legislatura, investito 1,5 milioni di

euro sul diritto allo studio, introdotto incentivi per le

assunzioni di mamme con bimbi di età inferiore a 5 anni,

contributi per i centri estivi e per le baby sitter e molto altro

ancora”.

Uno sforzo che Fedriga considera “ingente ma non sufficiente,

poiché richiede l’avvio di un percorso culturale di

sensibilizzazione per superare il problema della denatalità che

stiamo riscontrando a livello nazionale e in maniera più

accentuata nella nostra regione”.

I dati Istat collocano il Friuli Venezia Giulia tra le regioni

più “vecchie” di Italia: l’incidenza della popolazione anziana è

pari al 26,4%. Più di 1 persona su 4 ha superato 65 anni e il

tasso medio di fecondità è pari a 1,23 figli per donna, valore

inferiore sia al dato nazionale (1,29) sia a quello del Nordest

(1,35). A livello demografico nazionale, negli anni ’50 il

rapporto era di 2 nati per ogni morto, nel 2019 è diventato di 2

nati ogni 3 morti.

L’evento di oggi chiude un percorso partecipativo snodatosi tra

settembre e ottobre in quattro incontri (dedicati rispettivamente

a famiglia e lavoro, crescita dei figli, povertà ed esclusione

sociale, previdenza complementare e quoziente famigliare), e apre

la strada alla redazione e all’approvazione di una nuova legge

regionale sulla famiglia.

“La sfida non si esaurisce con una norma seppure il Friuli

Venezia Giulia sarà la prima regione italiana a dotarsi di una

legge organica” ha puntualizzato il governatore, cogliendo le

parole del vescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato, che ha

portato i saluti di tutti i quattro vescovi della Regione in

apertura dei lavori, per aprire una riflessione sul concetto di

famiglia che starà alla base della legge: “falliremo l’intento e

non riusciremo a individuare un obiettivo chiaro se diciamo che

qualunque cosa è famiglia” ha affermato Fedriga.

All’evento ha preso parte in collegamento da Roma anche il

ministro per le Pari opportunità e famiglia, Elena Bonetti, che

ha posto l’accento sul concetto di genitorialità e di famiglia

come comunità collocata in una dimensione sociale e relazionale,

così come incluso nel Family Act approvato a giugno. Bonetti ha

inoltre confermato che dal 2021 sarà attivo l’assegno unico

universale per i figli dal settimo mese di gravidanza fino ai 21

anni. Il ministro ha quindi accolto l’invito del governatore

Fedriga a convergere i vari livelli istituzionali su un dibattito

che attiene a politiche di tutti.

A chiudere i lavori l’assessore regionale alla Famiglia, Alessia

Rosolen, che ha delineato i capisaldi della nuova norma organica

regionale. “Gli interventi saranno trasversali – ha spiegato

Rosolen – e riguarderanno l’educazione, la conciliazione e

l’inserimento nel mondo del lavoro, il sostegno economico nelle

fasi più fragili della vita”. Il presupposto della norma è il

calo demografico a cui la legge intende porre un argine. “I temi

e le azioni su cui dobbiamo concentrarci sono soprattutto quelli

del lavoro, dove le donne lavorano di più se fanno più figli e i

temi di prospettiva rispetto a cosa vogliamo per questa comunità

regionale non solo in termini di benefici economici ma di

accompagnamento nella società futura, dove la famiglia è il perno

di questa comunità” ha detto Rosolen.

In questa visione per l’assessore “la donna ha una centralità

legata al tema del lavoro, ma ce l’ha assieme all’uomo, alle reti

famigliari, al sostegno della pubblica amministrazione. Laddove

lo stato sociale è più forte la famiglia si sviluppa di più, le

donne lavorano di più e fanno più figli”.

