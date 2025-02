Fantastic Negrito: 7 agosto 2025 al Castello di San Giusto a Trieste

Cantautore, chitarrista blues e musicista rock, Fantastic Negrito è uno dei più autorevoli e straordinari artisti apparsi sulla scena mondiale negli ultimi dieci anni.

All’anagrafe Xavier Amin Ddphrepaulezz, si era parlato molto di lui per la sua storia singolare: i primi anni di crescita in una famiglia musulmana ortodossa, il fallito contratto con una major che lo ha allontanato dall’industria musicale, il quasi fatale incidente d’auto che gli ha danneggiato permanentemente la mano con cui suona la chitarra, lo straordinario percorso di redenzione iniziato nel 2015, quando ha vinto il primo NPR Tiny Desk Contest e ha iniziato a riprendersi ciò che gli spettava.

Negli anni successivi, Negrito si è aggiudicato ben 3 Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album, si è esibito in lunghi tour in tutto il mondo, ha aperto concerti per artisti del calibro di Sturgill Simpson, Chris Cornell, Bruce Springsteen, ha collaborato con numerosi musicisti tra cui Sting ed E-40, ha lanciato la sua etichetta, Storefront Records, si è esibito nei più importanti festival mondiali, dal Lollapalooza a Glastonbury e ha fondato Revolution Plantation, una fattoria urbana mirata all’educazione ed all’emancipazione dei giovani.

Sin dagli esordi, nel 2015, il pubblico italiano lo ha accolto calorosamente comprendendo e apprezzando le sue musiche e le sue sfumature: memorabile il suo concerto nel 2016 al Politeama Rossetti in apertura all’indimenticabile Chris Cornell. A grande richiesta, aggiunge una nuova data al mini tour estivo italiano: il 7 agosto 2025 Fantastic Negrito sarà a Trieste al Castello di San Giusto per un concerto da headliner in cui suonerà i brani diThe Last Days of Oakland, Please Don’t Be Dead e Have You Lost Your Mind Yet, ovvero i tre album che gli sono valsi i 3 Grammy Awards e presenterà il nuovo album Son of a Broken Man.

Organizzato da VignaPR e Good Vibrations Entertainment per “Hot in the City”, il concerto di Fantastic Negrito è il primo grande annuncio internazionale per la rassegna di concerti al Castello di San Giusto, che si inserisce nell’ambito di Trieste Estate 2025. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 20 febbraio online su Eilo.it, Ticketone.it, Eventim.si, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

Anticipato da Undefeated Eyes, il primo singolo che vede la collaborazione e partecipazione di Sting, Son of a Broken Man è il primo nuovo lavoro dall’acclamato Grandfather Courage ed è sicuramente il disco più personale ad oggi di Fantastic Negrito, che esplora i temi della famiglia e dell’inganno, il desiderio umano di nascondere il vero sé, mentre si immerge in uno dei conflitti più antichi della storia umana, la lotta tra padre e figlio. Tematiche forti e importanti che Negrito incapsula tra riff distorti di chitarra, ballate melodiche ed espressive e colpi di scena che sono diventati il suo marchio di fabbrica.

FANTASTIC NEGRITO

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 2025 (inizio ore 21:00)

CASTELLO DI SAN GIUSTO – TRIESTE

Poltronissima Platinum € 32,00 + dp

Poltronissima Gold € 28,00 + dp

Poltronissima numerata € 25,00 + dp

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di giovedì 20 febbraio 2025 online su Eilo.it, Ticketone.it, Eventim.si, al Ticketpoint di Trieste e nei punti vendita autorizzati Ticketone.